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08 мая 2023

Mantengu произведет первый концентрат хрома в этом месяце

Сегодня
Новости
Компания Mantengu Mining ввела в эксплуатацию первый из трех заводов по переработке хрома на своем горнодобывающем предприятии Лангпан (Langpan) в южноафриканской провинции Лимпопо.
Запуск последовал после 18 месяцев планирования, которое включало отчет компетентного лица и найм Жака Преториуса (Jacques Pretorius) в качестве генерального директора Langpan.
Первая поставка хромового концентрата на завод запланирована на 8 июня или позднее.
Генеральный директор Mantengu Майк Миллер (Mike Miller) сказал, что первоначально хромовый завод был построен с ежемесячной производительностью 30 тыс. тонн или 70 т/ч.
Однако ввод в эксплуатацию нового хромового завода позволил увеличить производственную мощность до 36 тыс. тонн в месяц или 100 т/ч.
Планируется, что завод будет производить около 18 тыс. тонн хромового концентрата в месяц с процентным содержанием хрома от 42% до 44%.
Второй завод будет иметь месячную мощность 30 тыс. тонн, а третий завод – 14 тыс. тонн.
Mantengu намерена ввести в эксплуатацию оба завода в августе.
Запасы хрома на Лангпане оцениваются в 2,17 млн тонн.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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