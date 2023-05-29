Mantengu произведет первый концентрат хрома в этом месяце

Компания Mantengu Mining ввела в эксплуатацию первый из трех заводов по переработке хрома на своем горнодобывающем предприятии Лангпан (Langpan) в южноафриканской провинции Лимпопо.

Запуск последовал после 18 месяцев планирования, которое включало отчет компетентного лица и найм Жака Преториуса (Jacques Pretorius) в качестве генерального директора Langpan.

Первая поставка хромового концентрата на завод запланирована на 8 июня или позднее.

Генеральный директор Mantengu Майк Миллер (Mike Miller) сказал, что первоначально хромовый завод был построен с ежемесячной производительностью 30 тыс. тонн или 70 т/ч.

Однако ввод в эксплуатацию нового хромового завода позволил увеличить производственную мощность до 36 тыс. тонн в месяц или 100 т/ч.

Планируется, что завод будет производить около 18 тыс. тонн хромового концентрата в месяц с процентным содержанием хрома от 42% до 44%.

Второй завод будет иметь месячную мощность 30 тыс. тонн, а третий завод – 14 тыс. тонн.

Mantengu намерена ввести в эксплуатацию оба завода в августе.

Запасы хрома на Лангпане оцениваются в 2,17 млн тонн.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

