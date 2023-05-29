Anglo American Platinum назначила двух новых неисполнительных директоров

Компания Anglo American Platinum (Amplats) назначила Тембу Мхванази (Themba Mkhwanazi) и Мэтта Дейли (Matt Daley) неисполнительными директорами компании с 1 июня 2023 года.

Мхванази имеет более чем 18-летний опыт работы в ресурсной отрасли, в том числе в ЮАР, а также в США и Австралии.

В Amplats заявили, что назначение Дейли укрепит технические навыки совета директоров, поскольку он является горным инженером с более чем двадцатилетним опытом работы в подземных и открытых разработках, выплавке металла, переработке руды, проектах компании и торговле сырьевыми товарами.

«В качестве технического директора группы Anglo American [он] руководит сферой безопасности, открытий и геолого-геофизических исследований, добычи полезных ископаемых, переработки, улучшения бизнеса, стратегии и надежности активов, управления информацией и дисциплинами цепочки поставок», — говорится в сообщении.

Amplats сообщила, что Аник Мишо (Anik Michaud) и Дункан Ванблад (Duncan Wanblad) ушли с поста неисполнительных директоров с 1 июня 2023 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

