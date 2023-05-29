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08 мая 2023

Gemfields объявила о рекордной выручке на последнем изумрудном аукционе

Сегодня
Новости
Компания Gemfields сообщила о рекордной выручке в размере 43,7 млн долларов от продажи 35 высококачественных необработанных изумрудов, добытых руднике Кагем (Kagem) в Замбии, который принадлежит ей на 75%.
В заявлении Gemfields говорится, что на аукционе, который проходил с 15 мая по 1 июня, средняя цена реализации составила 165,55 долларов за карат, что сделало ее рекордной ценой за карат, уплаченной за один аукционный лот.
Gemfields с июля 2009 года получила доход в размере 964 млн долларов от 45 аукционов драгоценных камней Кагем.
«На нашем последнем аукционе [в ноябре 2022 года] мы увидели, что рынок заметно нормализовался по сравнению с изобилием первой половины 2022 года», — сказал управляющий директор компании по продуктам и продажам Адриан Бэнкс (Adrian Banks).
«Мы рады снова видеть резкое восстановление рынка, что подкрепляет скачкообразное изменение рыночных цен, [о котором] мы сообщали в 2022 году».
Аукционные лоты были доступны в Бангкоке для личного просмотра покупателями, после чего аукционы проводились через платформу онлайн-аукционов, специально адаптированную для Gemfields.
Платформа позволяет сертифицированным клиентам из разных юрисдикций участвовать в закрытых торгах.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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