Gemfields объявила о рекордной выручке на последнем изумрудном аукционе

Компания Gemfields сообщила о рекордной выручке в размере 43,7 млн долларов от продажи 35 высококачественных необработанных изумрудов, добытых руднике Кагем (Kagem) в Замбии, который принадлежит ей на 75%.

В заявлении Gemfields говорится, что на аукционе, который проходил с 15 мая по 1 июня, средняя цена реализации составила 165,55 долларов за карат, что сделало ее рекордной ценой за карат, уплаченной за один аукционный лот.

Gemfields с июля 2009 года получила доход в размере 964 млн долларов от 45 аукционов драгоценных камней Кагем.

«На нашем последнем аукционе [в ноябре 2022 года] мы увидели, что рынок заметно нормализовался по сравнению с изобилием первой половины 2022 года», — сказал управляющий директор компании по продуктам и продажам Адриан Бэнкс (Adrian Banks).

«Мы рады снова видеть резкое восстановление рынка, что подкрепляет скачкообразное изменение рыночных цен, [о котором] мы сообщали в 2022 году».

Аукционные лоты были доступны в Бангкоке для личного просмотра покупателями, после чего аукционы проводились через платформу онлайн-аукционов, специально адаптированную для Gemfields.

Платформа позволяет сертифицированным клиентам из разных юрисдикций участвовать в закрытых торгах.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

