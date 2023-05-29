«Норникель» представляет новый обзор рынка металлов

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший в мире производитель палладия и рафинированного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, представляет одиннадцатый обзор рынков никеля и металлов платиновой группы, подготовленный аналитиками «Норникеля» на основе фундаментального анализа мировых экономических и отраслевых данных.

Никель

В начале 2023 г. цена никеля продемонстрировала наихудшую динамику среди всех цветных металлов на Лондонской бирже металлов (LME). Это было вызвано не только во многом спекулятивным ростом цен на 45% в 2022 г. и последующей коррекцией, но и ухудшением фундаментальных показателей рынка. Несмотря на чрезвычайно низкие биржевые запасы металла, которые в настоящее время находятся на уровне 2007 г. и составляют менее 5 дней мирового потребления, с начала года котировки никеля на LME снизились на 30%. В первую очередь это связано со значительным профицитом на рынке Class 2 никеля, который образовался в 2022 г. и, как ожидается, сохранится в течение 2023-2024 гг., в основном из-за перепроизводства низкосортного никеля в Индонезии. В то же время наблюдается устойчивый спрос на металлический никель в секторах сплавов и специальных сталей, что оказывает поддержку ценам на высокосортный никель, торгующийся на биржах.

В целом, несмотря на рост спроса на никель, который с 2015 г. в среднем составляет 7% в год, Индонезия создает избыток предложения и теряет свои потенциальные доходы, продавая никелевые ресурсы страны со значительными дисконтами. Несмотря на то, что это выгодно для потребителей, особенно для производителей аккумуляторных батарей, использование такого никеля в аккумуляторной промышленности является неэкологичным, так как он обладает чрезвычайно высоким углеродным следом и его производство связано с другими серьезными последствия для окружающей среды, что противоречит самой концепции электромобилей как экологически чистого вида транспорта.

Мы пересмотрели прогноз профицита на рынке никеля в 2023 г. с 110 тыс. тонн до более чем 200 тыс. тонн, причем большая его часть приходится на низкосортный никель.

Наш прогноз потребления никеля в 2023 г. был уменьшен с ранее ожидаемых 3,34 млн тонн до 3,22 млн тонн (рост к предыдущему году на 7%). Основной вклад в его пересмотр внесли снижение прогноза выплавки нержавеющей стали в Индонезии из-за операционных сложностей на одном из сталеплавильных предприятий, а также снижения спроса в секторе аккумуляторов на фоне замедления продаж электромобилей и увеличения спроса на литий-железо-фосфатные батареи. С другой стороны, мы повысили прогноз потребления первичного никеля, во-первых, в секторе нержавеющей стали в Китае и в особенности в Европе, где падение выплавки в 2022 г. было меньше, чем мы ожидали изначально, и, во-вторых, в прочих отраслях потребления, благодаря устойчивому спросу со стороны аэрокосмического, нефтегазового и военного секторов.

Наш прогноз производства никеля в 2023 г. практически не изменился и составил 3,45 млн тонн (рост на 10% в годовом выражении) в основном за счет увеличения выпуска чернового ферроникеля (ЧФН) в Индонезии и ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству никелевых катодов как в Индонезии, так и в Китае. Эти изменения привели к росту профицита на ранее дефицитном рынке Class 1 никеля. Как ожидается, в 2023 г. профицит высокосортного никеля достигнет примерно 40 тыс. тонн.

Мы ожидаем, что в 2024 г. на рынке никеля сохранится профицит на уровне порядка 180 тыс. тонн, при этом основной объем по-прежнему будет приходиться на низкосортный никель. В целом, в течение 2024 г. в Китае и Индонезии предложение никеля будет превышать спрос, в то время как западные рынки, как ожидается, будут довольно сбалансированными.

По нашим оценкам, в долгосрочной перспективе спрос на никель продолжит устойчиво расти благодаря увеличивающемуся потреблению в секторе аккумуляторных батарей и строительству мощностей по генерации энергии из возобновляемых источников. При этом, в 2023 г. было запущено массовое производство натрий-ионных аккумуляторов для электромобилей, которые также содержат никель в своем катодном материале, что является дополнительным источником спроса на металл.

«Норникель» остается крупнейшим производителем высокосортного никеля с одним из самых низких показателей углеродного следа. Мы считаем, что, хотя ESG-совместимый подход к закупкам никеля в первую очередь для аккумуляторной промышленности, где эта проблема стоит особенно остро, связан с некоторыми трудностями для потребителей в краткосрочной перспективе, на долгой дистанции он окажется более выгодным как с позиции экологической устойчивости, так и с финансовой точки зрения, так как позволит достичь более широкого доступа на мировые рынки.

Металлы платиновой группы (МПГ)

За полгода, прошедшие с предыдущего отчета, цены на металлы платиновой группы (МПГ) оставались волатильными на фоне снижения влияния геополитического фактора, сохраняющихся макроэкономических шоков, спекулятивного давления и влияния фундаментальных факторов, например, слабого восстановления продаж автомобилей с ДВС и проблем с энергоснабжением в Южной Африке.

Автомобильный рынок, на долю которого приходится более 80% потребления палладия, медленно восстанавливается после эпидемии коронавируса и перебоев в цепочке поставок в 2020–2021 гг. В этом году его ждет незначительное восстановление: глобальные продажи легковых автомобилей достигнут 86 млн единиц, что на 6% больше, чем в предыдущем году. В то же время ожидается, что рынок автомобилей с ДВС вырастет всего на 3% до 76 млн единиц в 2023 г., поскольку львиная доля роста рынка придётся на электромобили. Исходя из этого мы ожидаем, что спрос на палладий вырастет на 1% в текущем году.

Несмотря на то, что основной сектор потребления МПГ в этом году с трудом набирает обороты, риски, связанные с первичными поставками из Южной Африки и глобальной вторичной переработкой, создают потенциал снижения предложения МПГ на рынке.

Мы ждем умеренного дефицита на рынке палладия в этом году. Прогноз дефицита в 2023 г. был пересмотрен с 0,8 млн унций до 0,2 млн унций, ввиду более слабого чем ожидалось восстановления авторынка (мы сократили прогноз мирового производства автомобилей с ДВС на 2,5 млн единиц) и не такого сильного влияния новых стандартов выбросов в Китае на содержание палладия в автокатализаторах. Значимых изменений спроса на палладий в прочих секторах промышленного потребления в этом году не ожидается.

Дефицит палладия на рынке, то есть превышение потребления над производством, в 2022 — 1 п/г 2023 гг. смягчается реализацией накопленных ранее запасов металла, аккумулированного участниками рынка, в первую очередь автокомпаниями и производителями нейтрализаторов выхлопных газов. В то же время мы ожидаем, что ситуация изменится во втором полугодии 2023 года, когда ранее накопленные запасы вернутся к нормативным уровням.

В 2024 г., если рост вторичной переработки вернется на траекторию роста и будет опережать по темпам восстановление спроса, мы ожидаем, что рынок палладия станет сбалансированным.

Рост спроса на платину и более низкое, чем ожидалось предложение из вторичных источников более чем компенсирует увеличение первичного производства, что переведет рынок платины из состояния профицита к относительному балансу как в 2023 г., так и в 2024 г.

Рынок автомобилей с дизельными двигателями, на который по-прежнему приходится почти половина спроса на платину в автомобильной промышленности, продолжает сокращаться, особенно в Европе. В то же время, восстановление автомобильного производства в целом и замещение палладия платиной в автокатализаторах, которое, однако, не демонстрирует значительного роста в этом году, поддерживают спрос. Из-за сокращения разницы в цене между палладием и платиной в 2023 г., новых вводимых экологических требований в Европе и США, а также смещения фокуса R&D в сторону электромобилей, мы не ждем сильных изменений в структуре использования МПГ в автомобильных катализаторах в ближайшем будущем. В этом году ожидается стагнация спроса на платину со стороны ювелирной отрасли, в то время как промышленный спрос на этот металл, как ожидается, вырастет на 2% благодаря расширению мощностей в химической и стекольной промышленности Китая.





ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.



Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.



В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.



Производимая группой продукция поставляется в 37 стран Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Америки. Ее приобретают более 400 компаний-партнеров. Сбытовые офисы работают в Швейцарии, Китае и США.



«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished