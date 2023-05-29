Ankit Gems лидирует в Намибии, развернув Skyscanner 1275

Инвестиции в такие передовые технологии не только помогают повысить эффективность, но и повышают производительность и обеспечивают получение высококачественных алмазов. Являясь пионером в инвестировании в такие передовые технологии в Намибии, Ankit Gems выделяется среди своих конкурентов, а также знаменует собой значительный скачок в направлении местного обогащения, поскольку повышает квалификацию местной рабочей силы в области обработки алмазов.
Внедрение такой передовой технологии также свидетельствует о стремлении компании привести свой африканский завод в соответствие с предприятием в Сурате, которое во всем мире считается передовым предприятием по обработке алмазов.