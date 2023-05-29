Эксклюзив

Ювелирный холдинг СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок»

Александр Чамовских - основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH Jewellery House и холдинга JF Carat, председатель "Гильдии ювелиров Урала". Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет Уральского радиотехнического колледжа им...

Сегодня

«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»

ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...

29 мая 2023

TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...

22 мая 2023

Философские камни Виктора Тузлукова

Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...

15 мая 2023

Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски

Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...

08 мая 2023

Ankit Gems лидирует в Намибии, развернув Skyscanner 1275

Сегодня
Новости
Компания Ankit Gems отметила новую веху, став единственной компанией по производству алмазов, развернув Skyscanner 1275 на своем заводе в Намибии. Это оборудование, которое впервые было использовано на заводе компании в Сурате, обеспечивает трехмерное изображение алмаза, с помощью которого можно определить любые внутренние или внешние дефекты, трещины или включения с разрешением 0,005 мм, что делает его идеальным для сканирования алмазов размером более 45 мм, контроля качества диаметра до 120 мм x 90 мм и контроля производства.
Инвестиции в такие передовые технологии не только помогают повысить эффективность, но и повышают производительность и обеспечивают получение высококачественных алмазов. Являясь пионером в инвестировании в такие передовые технологии в Намибии, Ankit Gems выделяется среди своих конкурентов, а также знаменует собой значительный скачок в направлении местного обогащения, поскольку повышает квалификацию местной рабочей силы в области обработки алмазов.
Внедрение такой передовой технологии также свидетельствует о стремлении компании привести свой африканский завод в соответствие с предприятием в Сурате, которое во всем мире считается передовым предприятием по обработке алмазов.
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