Ankit Gems лидирует в Намибии, развернув Skyscanner 1275

Компания Ankit Gems отметила новую веху, став единственной компанией по производству алмазов, развернув Skyscanner 1275 на своем заводе в Намибии. Это оборудование, которое впервые было использовано на заводе компании в Сурате, обеспечивает трехмерное изображение алмаза, с помощью которого можно определить любые внутренние или внешние дефекты, трещины или включения с разрешением 0,005 мм, что делает его идеальным для сканирования алмазов размером более 45 мм, контроля качества диаметра до 120 мм x 90 мм и контроля производства.

Инвестиции в такие передовые технологии не только помогают повысить эффективность, но и повышают производительность и обеспечивают получение высококачественных алмазов. Являясь пионером в инвестировании в такие передовые технологии в Намибии, Ankit Gems выделяется среди своих конкурентов, а также знаменует собой значительный скачок в направлении местного обогащения, поскольку повышает квалификацию местной рабочей силы в области обработки алмазов.

Внедрение такой передовой технологии также свидетельствует о стремлении компании привести свой африканский завод в соответствие с предприятием в Сурате, которое во всем мире считается передовым предприятием по обработке алмазов.

