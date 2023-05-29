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08 мая 2023

Золотой рудник Shanta в Танзании начинает коммерческую добычу

Сегодня
Новости
Компания Shanta Gold, имеющая листинг на альтернативном рынке инвестиций, заявляет, что ее золотой рудник Сингида (Singida) в Танзании начал промышленное производство.
Генеральный директор компании Эрик Зуррин (Eric Zurrin) сказал, что запуск произошел после периода быстрого наращивания добычи в период первой отливки золота в конце марта.
Пропускная способность превысила 95% от номинальной производительности в 1 тыс. тонн в день, общее использование завода и извлечение золота превысили 95%, а эксплуатационная готовность завода превысила 90%.
Имеются все необходимые разрешения и оборудование, а также необходимые сотрудники для продолжения стабильного производства в Сингиде, и в прошлом месяце были успешно завершены первые поставки золота.
«Рудник продемонстрировал стабильные результаты по ключевым производственным показателям, включая стабильное производство золота и более высокое, чем ожидалось, извлечение золота, кульминацией чего стало несколько успешных отгрузок золота», — сказал он.
Зуррин сказал, что добыча полезных ископаемых на карьере Голд Три (Gold Tree) идет в соответствии с планом, в настоящее время в наличии имеется запас корма примерно на шесть месяцев и достигнута положительная сверка содержаний с моделью ресурсов.
Текущие запасы включают 187 673 тонн золота с содержанием 2,17 г/т, что составляет 13,09 млн унций, в том числе 37 844 тонн золота с содержанием 2,40 г/т, содержащих 2 917 унций внутризаводской дробленой руды.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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