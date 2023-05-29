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08 мая 2023

Намибия не будет захватывать доли в горнодобывающих и нефтяных компаниях

Сегодня
Новости
Намибия развеивает опасения, что она намерена захватить миноритарные доли в существующих горнодобывающих и нефтяных компаниях.
Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики заявило, что Намибия не рассматривает возможность приобретения миноритарных пакетов в существующих горнодобывающих и нефтяных компаниях.
Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Том Алвиндо (Tom Alweendo) ранее заявил парламенту, что Намибия нацеливается на доли в горнодобывающих и нефтяных компаниях, чтобы максимизировать стоимость своих запасов полезных ископаемых.
«Правительство не намерено конфисковывать какие-либо доли у существующих держателей лицензий на добычу полезных ископаемых или нефти и по-прежнему привержено соблюдению неприкосновенности контрактов», — цитирует Reuters заявление министерства.
Однако министерство не исключило возможности того, что правительство будет иметь миноритарную долю в будущих лицензиях, выдаваемых компаниям.
«Государство как высший владелец этих природных ресурсов может потребовать определенную минимальную долю через государственные предприятия… в любых лицензиях на добычу полезных ископаемых или нефти, которые могут быть выданы в будущем», — говорится в сообщении министерства.
Намибия является крупным производителем алмазов и имеет значительные месторождения лития в твердых породах, а также урана.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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