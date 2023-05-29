Намибия не будет захватывать доли в горнодобывающих и нефтяных компаниях

Намибия развеивает опасения, что она намерена захватить миноритарные доли в существующих горнодобывающих и нефтяных компаниях.

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики заявило, что Намибия не рассматривает возможность приобретения миноритарных пакетов в существующих горнодобывающих и нефтяных компаниях.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Том Алвиндо (Tom Alweendo) ранее заявил парламенту, что Намибия нацеливается на доли в горнодобывающих и нефтяных компаниях, чтобы максимизировать стоимость своих запасов полезных ископаемых.

«Правительство не намерено конфисковывать какие-либо доли у существующих держателей лицензий на добычу полезных ископаемых или нефти и по-прежнему привержено соблюдению неприкосновенности контрактов», — цитирует Reuters заявление министерства.

Однако министерство не исключило возможности того, что правительство будет иметь миноритарную долю в будущих лицензиях, выдаваемых компаниям.

«Государство как высший владелец этих природных ресурсов может потребовать определенную минимальную долю через государственные предприятия… в любых лицензиях на добычу полезных ископаемых или нефти, которые могут быть выданы в будущем», — говорится в сообщении министерства.

Намибия является крупным производителем алмазов и имеет значительные месторождения лития в твердых породах, а также урана.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished