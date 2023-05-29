Президент «Норникеля» представил цифровые приоритеты компании и отрасли

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Президент компании «Норникель» Владимир Потанин представил на восьмой ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде цифровые приоритеты компании и отрасли, сообщает ttelegraf.ru.

Выступая на главном пленарном заседании форума на тему «Цифровая независимость промышленной России», глава «Норникеля» подчеркнул, что инициированное правительством России создание летом 2022 года индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов является жизнеспособным и эффективным механизмом, который позволяет создавать интересные продукты. Как отметил Потанин, хорошим примером цифрового моделирования стала система предиктивного мониторинга – он позволяет воздействовать на производственные процессы и избегать излишних трат.

«Причем это является также примером того, когда мы не заменяем существующее иностранное программное обеспечение, а создаем свое, новое, авторское. Как говорится, пустячок, а приятно», – подчеркнул глава «Норникеля».

Говоря о проектах в области горного планирования, Потанин отметил, что дают всем созаказчикам возможность тесно взаимодействовать и формировать требования, что позволяет рассчитывать на быстрое и эффективное внедрение этих проектов, когда они будут готовы к концу 2024 года. Это создает хорошую возможность для их тиражирования.

Потанин внес ряд предложений, которые ускорят и упростят внедрение разработанного программного обеспечения. В их числе - синхронизация сроков перехода на отечественное ПО в области критической инфраструктуры с графиком работы индустриального центра компетенций; cоздание программы по обеспечению элементной базы и синхронизация с планами по переходу на отечественное ПО; введение моратория на создание государственных информационных систем вне платформы «ГосТех» и формирование дорожных карт миграции уже существующих индустриальных центров компетенций.

«На сегодняшний день эти государственные информационные системы, во-первых, очень быстро плодятся и мы не успеваем за ними. Во-вторых, они не отвечают общему стандарту, - сказал Потанин. - В частности, по компании мы взаимодействуем по 74 государственным информационным системам, из которых четыре находятся уже на «ГосТехе» и шесть в стадии перехода. Соответственно, 64 висят в воздухе. Хорошо бы, конечно, было объявить мораторий на создание государственных информационных систем не в стандарте «ГосТеха», а миграцию существующих провести по какому-то открытому графику понятному, чтобы предприятия могли осознанно и качественно на такого рода систему перейти. Кроме того, было бы, конечно, для нас очень привлекательно, если бы можно было адресовать такие вопросы как некоторую избыточность такого рода требований по обмену на государственную систему, создать какие-то все-таки единые стандарты, какую-то такую библиотеку единую стандартов данных, которая бы управлялась бы «ГосТехом», с тем чтобы нам в разных стандартах данные не предоставлять».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, со своей стороны, поблагодарил президента «Норникеля» за участие и подчеркнул важность обозначенных проблем.

По словам Мишустина, цифровизация имеет ключевое значение для промышленного сектора. На сегодня одобрено более 160 проектов по разработке российского ПО общей стоимостью 210 млрд рублей. И лишь 10% этой суммы финансируется за счет федеральных грантов. Остальные инвестиции – это собственные средства предприятий.

«Хочу отдельно поблагодарить руководителей таких компании за пример технологической ответственности бизнеса, многие из них сегодня присутствуют в зале – уверен, что мы вместе добьемся поставленных президентом целей и сделаем нашу экономику сильнее», – подчеркнул премьер-министр.

Основная задача индустриальных центров компетенций – обеспечить переход на отечественные технические решения – в ключевых 35 отраслях экономики. «Норникель» является активным участником и якорным заказчиком индустриального центра компетенций «Металлургия», в составе которого 18 компаний под председательством «Северстали».

Совместная работа лидеров отрасли позволила центру сформировать портфель проектов – он практически удвоился за год работы индустриального центра компетенций, на сегодняшний день в нем 25 проектов. Общая стоимость их разработки составляет 11 млрд рублей, 90% этих средств покрываются за счет компаний.

Четырнадцать из 25 проектов признаны особо значимыми. «Норникель» разрабатывает три продукта, автоматизирующих процессы горного передела – это горно-геологическая информационная система, горное планирование и диспетчеризация подземных горных работ.



Алекс Шишло для Rough&Polished





