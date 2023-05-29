В столице Узбекистана прошла первая международная ювелирная ярмарка

28 мая завершила работу первая Международная выставка Uzbek Jewellery Fair, проходившая в Ташкенте. В этом мероприятии приняли участие более 100 компаний из 20 стран, включая Россию, Италию, Австрию, Турцию и др. Среди международных экспонентов можно отметить российские Sokolov, Sanis, Aлександра, Bialonczyk из Австрии, Ganesh diamond из Индии, итальянскую Legor. Большинство экспонентов составили все же узбекские производители и дизайнеры, выглядевшие вполне достойно.Благодаря поддержке государства ювелирная отрасль республики заняла заметное место в промышленности Узбекистана: в настоящее время, как отметил замминистра инвестиций, промышленности и торговли Хуррама Тешабаева, в этой сфере работают 448 предприятий (в 4,2 раза больше по сравнению с показателем 2017 года), в том числе новые компании Sofizar, Gavhar Jewel Group, Fonon и др. с государственным участием.В предпоследний день были объявлены результаты конкурса «Чарующий Восток», бывшего важной частью программы Uzbek Jewellery Fair. Участники конкурса - ювелирные фирмы и независимые художники - предоставили более 50 работ в пяти номинациях.Из работ, представленных на стендах экспонентов, были определены победители:подвеска Ganch Marquise, Юлия Кутовая (Узбекистан) - лучшее украшение из золота;серьги «Великий шелковый путь», Юлия Кутовая (Узбекистан) - лучшее украшение из серебра;браслет «Муза», Marilisi (Грузия) - лучшая работа, отражающая историческое наследие;серьги из титана «Воздушное наслаждение» Bialonczyk (Австрия) - инновации в материалах для производства ювелирных изделий;кольцо «Морена», Sоfiya Jewellery (Узбекистан) - лучшее украшение из камня (драгоценные и полудрагоценные камни).Конкурс проводился в Ташкенте выставочной компанией Expo Tour Group(организатором выставки Uzbek Jewellery Fair) при официальной поддержке Ассоциации ювелирной промышленности Узбекистана.