Компания «Часы Палех» (Palekh Watch) продемонстрировала свои изделия президенту РФ

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Компания «Часы Палех» (Palekh Watch) приняла участие в выставке «Развитие креативной экономики в России», которая прошла в Москве в

центре «Зотов».

Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин.

На выставке были представлены часы из коллекции «Регионы России»: «Ласточкино гнездо», Республика Крым, и «Саур-Могила», Донецкая Народная Республика.

Гости также смогли увидеть новинки от бренда «Часы Палех» (Palekh Watch): модель «Карта России», модель «Георгий Победоносец» и модель «Св. Владимир».

Основатель бренда Анна Нестерова рассказала президенту о часовой мануфактуре «Часы Палех» (Palekh Watch), цель которой - популяризация палехской росписи.

Владимир Путин согласился с тем, что часы с исконно русской росписью могут стать уникальным подарком. Президент в том числе обсудил с главой компании «Часы Палех» (Palekh Watch) пути развития народно-художественных промыслов и поддержал предложение о том, что нужно закрепить в законодательстве право использования в торговых марках географических наименований, если эти продукты произведены местными народно-художественными промыслами.

Путин поддержал предложение Нестеровой создать в селе Палех высшее образовательное учреждение. «Часы Палех» (Palekh Watch) - российский часовой бренд сегмента Premium, созданный в 2020 году. Основателем бренда является Анна Нестерова, председатель совета директоров международного маркетплейса «Глобал Рус Трейд», председатель российской части Женского делового альянса БРИКС.

«Часы Палех» (Palekh Watch) популяризируют палехскую роспись. Это вид древнерусской живописи, зародившейся в 17 веке в селе Палех. Бренд сотрудничает с художниками из «Объединение художников Палеха», которые вручную расписывают циферблаты часов. Мастера используют для росписи традиционную технику с 400-летней историей, кисти и краски собственного производства.

Рисунок на каждом отдельно взятом циферблате не повторяется. Отдельные элементы рисунка выделяются сусальным золотом. В качестве тем изображений берутся как классические картины жизни и быта Древней Руси, сказочные мотивы, так и современные сюжеты в неограниченном диапазоне.

В производстве часов «Часов Палех» используются швейцарские (RONDA), японские (MIYOTA) и российские («Восток») часовые механизмы.



Алекс Шишло для Rough&Polished





