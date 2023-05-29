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01 мая 2023
Implats близка к получению контроля над RBPlat
Это составляет 9,26% акций RBPlat в выпуске.
В уведомлении RBPlat для акционеров говорится, что после того, как сделка будет осуществлена, Implats будет владеть акциями RBPlat, составляющими в совокупности около 55,46% акций в выпуске.
В результате Implats будет контролировать большую часть акций RBPlat, а RBPlat станет дочерней компанией Implats.
Компания Implats проинформировала акционеров RBPlat о том, что намерена содействовать расширению прав собственности в секторе Platinum Group Metals за счет реализации структуры расширения прав и возможностей, включая создание траста, которому будет принадлежать доля участия как в Impala, так и в Royal Bafokeng Resources, а также возможность замены плана владения акциями сотрудников RBPlat.
В ноябре прошлого года компания Implats запросила, чтобы Комиссия по регулированию поглощений (Takeover Regulation Panel, TRP) выдала ей сертификат соответствия.
TRP, однако, заявила, что необходимо сначала устранить оставшиеся возражения Northam относительно предполагаемого нарушения RBPlat Закона о компаниях и Положений о компаниях.
Затем 21 марта Implats подала апелляцию в Специальный комитет по поглощению на решение Комиссии по регулированию поглощений, которая была отклонена.
В результате первоначальное решение Комиссии по регулированию поглощений остается в силе, и Комиссия по регулированию поглощений выдаст сертификат соответствия компании Implats только в том случае, если проблемы будут решены.
Implats заявила, что дата долгосрочной остановки, установленная для выполнения или отказа от условий, предшествующих обязательному предложению, и дата закрытия предложения будут продлены до 28 июня 2023 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished