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01 мая 2023
Copper 360 терпит огромные операционные убытки, несмотря на рост выручки
В сообщении компании говорится, что операционные убытки были вызваны множеством факторов, таких как фиксированные расходы, понесенные в течение 12 месяцев по сравнению с пятью месяцами в предыдущем периоде, затраты на ввод в эксплуатацию, остановка завода в результате необходимости пополнения запасов в контуре экстракции растворителем и остановки в целях безопасности. нехватка электроэнергии, из-за которой компания работала на 50% своей мощности.
Выручка Copper 360 увеличилась на 174% до 33,4 млн рандов за рассматриваемый период по сравнению с 12,1 млн рандов в 2022 году.
«Следует, однако, отметить, что предыдущий отчетный период включал прочие доходы, связанные с продажей соглашения о распределении доходов в размере [31,2 млн рандов], — говорится в сообщении. — Операционные расходы увеличились на 241,6% в течение финансового года до 114,1 млн рандов по сравнению с 33,4 млн рандов в 2022 году».
Финансовый год Copper 360, закончившийся 28 февраля 2023 г., включает 12 месяцев производства по сравнению с семью месяцами производства за период, закончившийся 28 февраля 2022 г., когда первое производство меди в рамках ввода завода в эксплуатацию началось в августе 2021 года и закончилось в январе 2022 года
Согласно компании, тонны переработанной руды за рассматриваемый финансовый год выросли на 296% до 67 045 тонн по сравнению с 16 934 тоннами в предыдущем периоде, при этом содержание меди снизилось на 36% с 1,38% до 0,88%.
Это, как сообщает Copper 360, привело к увеличению извлечения и продажи меди на 191% до 284,7 метрических тонн по сравнению с 98 метрическими тоннами в предыдущем отчетном периоде.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished