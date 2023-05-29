Экспорт ювелирных изделий из Гонконга вырос на 8% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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Согласно последним данным Департамента переписи и статистики Гонконга, экспорт ювелирных изделий из Гонконга улучшился в апреле 2023 года, двигаясь в направлении, противоположном более широкой экспортной отрасли города.

Отгрузки ювелирных и серебряных изделий с января по апрель 2023 года выросли на 0,8% в годовом исчислении до примерно 10,2 млрд долларов США, при этом только в апреле было зафиксировано увеличение на 11,3%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





