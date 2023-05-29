Эксперты «Норникеля» рассказали о развитии идей геометаллургии

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Норильский дивизион «Норникеля» в апреле-мае продолжил формировать цели технологической схемы управления рудопотоком на поверхности с учетом геометаллургии от рудничных поверхностных узлов накопления до приемных бункеров обогатительной фабрики. Об этом представители компании рассказали на Международном горно-геологическом форуме.

«На международном форуме участники круглого стола обсудили подходы и взаимодействия в треугольнике «Заказчик (потребитель) – производители измерительного оборудования – научное сообщество» для разработки методов контроля и приборной базы, позволяющей контролировать качественные показатели руды в потоке. Наметили конкретные шаги на ближайшие два-три месяца», – пояснили в пресс-службе компании.

Специалисты обратили внимание, что минимальный эффект от внедрения геометаллургии по рентабельности и возврату инвестиций многократно превосходит разработку месторождения с такими же показателями по содержанию полезных компонентов и извлечению, отмечает ttelegraf.ru.



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.



Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.



В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.



Производимая группой продукция поставляется в 37 стран Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Америки. Ее приобретают более 400 компаний-партнеров. Сбытовые офисы работают в Швейцарии, Китае и США.



«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Алекс Шишло для Rough&Polished





