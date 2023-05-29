Wesizwe Platinum ввела в эксплуатацию перерабатывающего завода Бакубунг

Wesizwe Platinum, компания по добыче металлов платиновой группы (МПГ), 31 мая ввела в эксплуатацию завода по переработке платины с рудника Бакубунг (Bakubung Platinum Mine, BPM).

Производство на руднике планируется начать сразу после завершения ввода завода в эксплуатацию.

Горячий пуск завода был запланирован с 23 по 30 марта 2023 года (семь дней непрерывной работы), однако из-за ряда проблем в этот период не удалось добиться стабильного режима работы.

Компания работала над решением проблем в рамках подготовки к вводу завода в эксплуатацию.

В конце января был завершен тестовый запуск основной системы завода по переработке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

