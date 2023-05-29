Ботсвана с оптимизмом смотрит на новое соглашение о продажах с De Beers

Ботсвана по-прежнему заинтересована в партнерстве с компанией De Beers и считает, что текущие переговоры о новом соглашении о продаже алмазов увенчаются успехом, сообщил представитель правительства.

Ботсвана находится в процессе переговоров о новом соглашении с De Beers, на 85% принадлежащей Anglo American, срок действия которого истекает в конце этого года.

Предупреждения президента Мокгвитси Масиси о выходе из переговоров, если Ботсвана не получит большую долю алмазов, добываемых Debswana, совместным предприятием по добыче алмазов, вызвало слухи о том, что Габороне может прекратить партнерство.

Однако агентство Reuters процитировало слова официального представителя правительства Уильяма Сентшебенга, который заявил, что переговоры между правительством и De Beers «продолжаются, и мы уверены, что они приведут к заключению сделки, выгодной обеим сторонам».

Он также сказал, что переговоры о продлении прав De Beers на добычу алмазов, срок действия которых истекает в 2029 году, проводятся заблаговременно, чтобы можно было принять важные инвестиционные решения.

De Beers и Ботсвана намерены инвестировать в капиталоемкие проекты развития двух своих основных рудников, Джваненг (Jwaneng) и Орапа (Orapa), для увеличения производства.

Доля Ботсваны в продукции Debswana выросла с 10% в 2011 году до 25% в 2020 году.

Хотя Ботсвана публично не указала, какую часть нового соглашения она хочет получить, считается, что она составляет целых 50%.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

