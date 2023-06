Выставка «Драгоценности Эмиратов» откроется 1 июня 2023 года.

Долгожданная выставка «Драгоценности Эмиратов» (Jewels of the Emirates), первая эмиратская выставка, специализирующаяся на ювелирных изделиях с бриллиантами, золоте, серебре и роскошных часах, откроется 1 июня 2023 года в выставочном центре Шарджи и будет привлекать посетителей с 1 по 4 июня.

Престижное мероприятие, организованное Центром при поддержке Торгово-промышленной палаты Шарджи (Sharjah Chamber of Commerce and Industry, SCCI), продемонстрирует мастерство одних из лучших ювелирных и золотых дизайнеров Эмиратов, а также более 100 экспонентов местных брендов высшего уровня, специализирующихся на торговле и промышленности золота, серебра и бриллиантов.

Выставка совпадает с праздничным периодом, предлагая посетителям уникальную возможность приобрести самые изысканные ювелирные изделия наследия Эмиратов, в том числе эксклюзивные украшения с натуральным жемчугом, бриллиантами и драгоценными камнями.

Благодаря многочисленным предложениям и скидкам покупатели могут насладиться конкурентоспособными ценами мероприятия, а также иметь возможность принять участие в различных розыгрышах, организованных центром, и получить шанс выиграть множество ценных призов, включая золото и бриллианты.

Кроме того, выставка предоставит динамичную платформу для новых золотых и ювелирных предприятий, создав возможности для молодых эмиратских талантов активно участвовать в торговле золотом, а также в творчестве и производстве изысканных ювелирных изделий. Также мероприятие повысит качество и конкурентоспособность отечественной продукции как на местном, так и на региональном рынках.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished