Эксклюзив

«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»

ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...

29 мая 2023

TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...

22 мая 2023

Философские камни Виктора Тузлукова

Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...

15 мая 2023

Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски

Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...

08 мая 2023

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед

Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

01 мая 2023

Выставка «Драгоценности Эмиратов» откроется 1 июня 2023 года.

Сегодня
Новости
Долгожданная выставка «Драгоценности Эмиратов» (Jewels of the Emirates), первая эмиратская выставка, специализирующаяся на ювелирных изделиях с бриллиантами, золоте, серебре и роскошных часах, откроется 1 июня 2023 года в выставочном центре Шарджи и будет привлекать посетителей с 1 по 4 июня.
Престижное мероприятие, организованное Центром при поддержке Торгово-промышленной палаты Шарджи (Sharjah Chamber of Commerce and Industry, SCCI), продемонстрирует мастерство одних из лучших ювелирных и золотых дизайнеров Эмиратов, а также более 100 экспонентов  местных брендов высшего уровня, специализирующихся на торговле и промышленности золота, серебра и бриллиантов.
Выставка совпадает с праздничным периодом, предлагая посетителям уникальную возможность приобрести самые изысканные ювелирные изделия наследия Эмиратов, в том числе эксклюзивные украшения с натуральным жемчугом, бриллиантами и драгоценными камнями.
Благодаря многочисленным предложениям и скидкам покупатели могут насладиться конкурентоспособными ценами мероприятия, а также иметь возможность принять участие в различных розыгрышах, организованных центром, и получить шанс выиграть множество ценных призов, включая золото и бриллианты.
Кроме того, выставка предоставит динамичную платформу для новых золотых и ювелирных предприятий, создав возможности для молодых эмиратских талантов активно участвовать в торговле золотом, а также в творчестве и производстве изысканных ювелирных изделий. Также мероприятие повысит качество и конкурентоспособность отечественной продукции как на местном, так и на региональном рынках.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Версия для печати