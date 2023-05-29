Эксклюзив

«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»

ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...

29 мая 2023

TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...

22 мая 2023

Философские камни Виктора Тузлукова

Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...

15 мая 2023

Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски

Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...

08 мая 2023

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед

Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

01 мая 2023

На Christie's в Гонконге был продан голубой бриллиант весом 4,83 карата за 8,8 млн долларов

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Новости
Кольцо с ярко-голубым бриллиантом весом 4,83 карата было продано на аукционе Christie's в Гонконге за 8,8 млн долларов, а аукцион Magnificent Jewels принес почти 60 млн долларов. Драгоценный камень бриллиантовой огранки IF Type IIb был окружен бриллиантами фантазийной огранки в золотой оправе. Он был продан между низкой и высокой оценкой от 7 до 10,2 млн долларов.
Голубой бриллиант возглавил продажи, за ним последовали два камня, которые были проданы по цене выше их высокой оценки.  Восьмиугольный сапфир ступенчатой огранки весом 21,38 каратов в платиновом кольце с коническими бриллиантами багетной огранки продан за 4,5 млн долларов.
А яркий желто-оранжевый модифицированный бриллиант бриллиантовой огранки весом 8,92 карата в кольце из платины и золота с грушевидными бриллиантами круглой огранки весом 1,12 и 1,11 каратов был продан за 4 млн долларов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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