На Christie's в Гонконге был продан голубой бриллиант весом 4,83 карата за 8,8 млн долларов

Кольцо с ярко-голубым бриллиантом весом 4,83 карата было продано на аукционе Christie's в Гонконге за 8,8 млн долларов, а аукцион Magnificent Jewels принес почти 60 млн долларов. Драгоценный камень бриллиантовой огранки IF Type IIb был окружен бриллиантами фантазийной огранки в золотой оправе. Он был продан между низкой и высокой оценкой от 7 до 10,2 млн долларов.

Голубой бриллиант возглавил продажи, за ним последовали два камня, которые были проданы по цене выше их высокой оценки. Восьмиугольный сапфир ступенчатой огранки весом 21,38 каратов в платиновом кольце с коническими бриллиантами багетной огранки продан за 4,5 млн долларов.

А яркий желто-оранжевый модифицированный бриллиант бриллиантовой огранки весом 8,92 карата в кольце из платины и золота с грушевидными бриллиантами круглой огранки весом 1,12 и 1,11 каратов был продан за 4 млн долларов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

