На Christie's в Гонконге был продан голубой бриллиант весом 4,83 карата за 8,8 млн долларов

Голубой бриллиант возглавил продажи, за ним последовали два камня, которые были проданы по цене выше их высокой оценки. Восьмиугольный сапфир ступенчатой огранки весом 21,38 каратов в платиновом кольце с коническими бриллиантами багетной огранки продан за 4,5 млн долларов.
А яркий желто-оранжевый модифицированный бриллиант бриллиантовой огранки весом 8,92 карата в кольце из платины и золота с грушевидными бриллиантами круглой огранки весом 1,12 и 1,11 каратов был продан за 4 млн долларов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished