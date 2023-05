SODIAM назначила The New Jeweller международным консультантом

Ангольская национальная компания по торговле алмазами SODIAM назначила компанию The New Jeweler консультантом по продвижению инвестиций алмазных компаний, нацеленных на расширение бизнеса в стране.

В заявлении The New Jeweller говорится, что она будет консультировать инвесторов из международного алмазного сообщества о преимуществах инвестирования в создание заводов в алмазном центре Сауримо.

Алмазный хаб занимает площадь более 35 тыс. квадратных метров с инфраструктурой, включающей банки, общежития, институты профессионального и технического обучения, фуд-корт, конференц-центр, учебный институт по огранке и полировке алмазов, обогатительные фабрики и земельные участки для реализации большего количества проектов по строительству обогатительных фабрик.

SODIAM планирует построить 19 новых заводов в хабе в период с 2023 по 2025 год, и для достижения этой цели министерство природных ресурсов недавно ввело новые стимулы для поощрения местного обогащения.

«Мы решили стать партнером The New Jeweller International Group, чтобы консультировать всех наших потенциальных коллег по алмазной отрасли о преимуществах и плюсах, которые они получат, открыв заводы в алмазном центре Сауримо», — сказал Эудженио Браво да Роса (Eugenio Bravo da Rosa) из SODIAM.

«New Jeweller International Group пользуется превосходным капиталом в алмазном секторе, и наше взаимодействие с группой на первом этапе посредством конференций, вебинаров и мероприятий в СМИ подтолкнуло и убедило нас в том, что они будут не только нашим партнером в развитии, но и отличным партнером, а также эффективным, ориентированным на реагирование консультантом в алмазном центре Сауримо».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished