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01 мая 2023

Petra продала 50% своей доли в Williamson Diamonds

Сегодня
Новости
Компания Petra Diamonds подписала окончательные документы по сделке, которые ввели в действие необязательный меморандум о взаимопонимании (MOU), который она подписала с компанией Caspian, также известной как Taifa Mining, о продаже 50% своего пакета акций Williamson Diamonds Limited (WDL) и пропорциональной доли акционерных займов на общую сумму 15 млн долларов.
WDL является оператором рудника Уильямсон (Williamson), и в настоящее время 25% акций принадлежит правительству Танзании, а оставшиеся 75% – Petra.
Алмазодобывающая компания заявила, что подписала документы по сделке с Pink Diamonds, компанией, назначенной Taifa.
Taifa остается долгосрочным подрядчиком по оказанию технических услуг на руднике Уильямсон.
В компании заявили, что оплата покупной цены в размере 15 млн долларов будет произведена за счет платежей, причитающихся Taifa за прошлые технические услуги.
Платежи будут поступать в Petra в рассрочку в течение следующих пяти лет.
Petra заключила рамочное соглашение с правительством Танзании в декабре 2021 года, в котором было согласовано, что эффективная доля компании в WDL снизится до 63%, а доля правительства увеличится до 37%.
По завершении соглашения Petra и Pink Diamonds будут косвенно владеть эффективными 31,5% акций WDL, при этом Petra сохранит за собой контрольный пакет акций.
Petra заявила, что намерена использовать выручку от сделки в размере 15 млн долларов для дальнейшего укрепления своего баланса.
«Наше партнерство с Taifa создает для Уильямсон более прочную основу для будущего. Эта новая структура уменьшит нашу долю участия в WDL, ограничив наши риски в соответствии с нашими заявленными целями, сохраняя при этом контроль и сохраняя долю роста», — сказал глава Petra генеральный директор Ричард Даффи (Richard Duffy).
«Уильямсон занимает уникальное место в отрасли благодаря своей значительной ресурсной базе и способности производить высококачественные розовые бриллианты.  В секторе с ограниченным предложением этот актив может стать еще более ценным».
Балансовая стоимость валовых активов WDL составляла 140,5 млн долларов по состоянию на 30 июня 2022 года, при этом WDL признала прибыль до налогообложения в размере 41,1 млн долларов в 2022 финансовом году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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