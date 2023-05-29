Эксклюзив

«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»

ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...

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TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»

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Философские камни Виктора Тузлукова

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15 мая 2023

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Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед

Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

01 мая 2023

В апреле 2023 года экспорт ограненных и полированных алмазов из Индии сократился на 38,86%, а импорт необработанных алмазов вырос на 10,17%

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В апреле 2023 года общий валовой экспорт ограненных и полированных алмазов из Индии в размере 1320,34 млн долларов снизился на 38,86% по сравнению с 2159,64 млн долларов за аналогичный период предыдущего года, согласно данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
Общий валовой импорт ограненных и полированных алмазов в размере 70,52 млн долларов в апреле 2023 года показывает снижение на 36,99% по сравнению с 111,91 млн долларов за тот же период предыдущего года.
Общий валовой импорт ограненных и полированных алмазов в DTA в размере 30,48 млн долларов показывает рост на 2,70% по сравнению с 29,68 млн долларов в апреле 2022 года.
Общий валовой импорт ограненных и полированных алмазов в SEZ в размере 40,04 млн долларов упал на 51,31% по сравнению с 82,23 млн долларов в апреле 2022 года.
Валовой импорт необработанных алмазов в размере 1443,82 млн долларов в 2023 году вырос на 10,17% по сравнению с импортом в размере 1310,58 млн долларов за предыдущий год. В натуральном выражении валовой импорт алмазов в размере 113,69 лакхов каратов в апреле 2023 года показал рост на 88,51% по сравнению с импортом в размере 60,31 лакхов каратов в предыдущем году.
Предварительный валовой экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, за 2023 год в размере 96,86 млн долларов показывает снижение на 34,62% по сравнению со сравнительным показателем в 148,13 млн долларов за предыдущий год.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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