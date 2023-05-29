В апреле 2023 года экспорт ограненных и полированных алмазов из Индии сократился на 38,86%, а импорт необработанных алмазов вырос на 10,17%

В апреле 2023 года общий валовой экспорт ограненных и полированных алмазов из Индии в размере 1320,34 млн долларов снизился на 38,86% по сравнению с 2159,64 млн долларов за аналогичный период предыдущего года, согласно данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Общий валовой импорт ограненных и полированных алмазов в размере 70,52 млн долларов в апреле 2023 года показывает снижение на 36,99% по сравнению с 111,91 млн долларов за тот же период предыдущего года.

Общий валовой импорт ограненных и полированных алмазов в DTA в размере 30,48 млн долларов показывает рост на 2,70% по сравнению с 29,68 млн долларов в апреле 2022 года.

Общий валовой импорт ограненных и полированных алмазов в SEZ в размере 40,04 млн долларов упал на 51,31% по сравнению с 82,23 млн долларов в апреле 2022 года.

Валовой импорт необработанных алмазов в размере 1443,82 млн долларов в 2023 году вырос на 10,17% по сравнению с импортом в размере 1310,58 млн долларов за предыдущий год. В натуральном выражении валовой импорт алмазов в размере 113,69 лакхов каратов в апреле 2023 года показал рост на 88,51% по сравнению с импортом в размере 60,31 лакхов каратов в предыдущем году.

Предварительный валовой экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, за 2023 год в размере 96,86 млн долларов показывает снижение на 34,62% по сравнению со сравнительным показателем в 148,13 млн долларов за предыдущий год.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished