Lucapa построила новую станцию для очистки сточных вод на шахте Мотаэ

Компания Lucapa Diamond построила новую станцию очистки сточных вод на шахте Мотаэ (Mothae) в Лесото, на 70% принадлежащей компании, чтобы утилизировать сточные воды более экологически безопасным способом.

Станция, как заявляет компания, может перерабатывать до 80 кубометров неочищенных сточных вод в день и очищать серые и черные воды шахты, производя безопасные и одноразовые сточные воды и отходы.

Алмазодобывающая компания сообщила в своем отчете об окружающей среде, социальной сфере и управлении (ESG) за 2022 год, что ранее шахта утилизировала сточные воды с помощью ассенизаторов или мусоровозов, которые несколько раз в день проезжали более 100 километров от шахты до ближайшей станции утилизации.

«Это было не только неэффективное использование ресурсов, но и дорогостоящий метод утилизации», — заявили в Lucapa.

«Обычная станция по переработке активного ила была построена в Мотае и введена в эксплуатацию в 2022 году. В горах Малути, где расположен Мотаэ, наблюдаются экстремальные погодные колебания, поэтому станция была размещена в помещении, обеспечивающем поддержание правильной температуры для оптимальной биологического роста бактерий».

Lucapa заявила, что в принадлежащей ей на 40% компании Sociedade Mineira do Lulo (SML) работает команда на руднике Луло (Lulo), которая отслеживает и минимизирует воздействие на окружающую среду.

«Команда приступила к восстановлению растительности на земле с нарушенным покровом, создав небольшой пробный питомник для проращивания растений из семян деревьев, произрастающих в окрестностях», — говорится в сообщении.

«В то время как пастбища на концессии восстанавливаются, деревья делают это гораздо медленнее. В пробном питомнике выращивают различные виды местных деревьев и высаживают их на нарушенных землях для восстановления растительности».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished