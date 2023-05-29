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ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...
29 мая 2023
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ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
22 мая 2023
Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
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01 мая 2023
«Норникель» закупает материально-технические ресурсы на сумму порядка 180,6 млрд рублей
«Мы живем в новых условиях. «Норникель» столкнулся с рядом новых и беспрецедентных для нас вызовов, связанных с нашей сбытовой деятельностью и логистикой. Сохранение лидерских позиций и продвижение по стратегии устойчивого развития стало для нас вдвойне сложнее в современных реалиях. Как с точки зрения транспорта, так и с точки зрения поставщиков современных технологий. Поэтому нам пришлось выходить на новые рынки, искать новых партнеров», – рассказал вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков.
В процессы управления цепочкой поставок «Норникеля» входит как взаимодействие с поставщиками минерального сырья в upstream-секторе и контроль устойчивости их практик и процедур, так и обеспечение высокого качества продукции в downstream-секторе, говорится в отчете.
В перспективе «Норникель» планирует расширять процессы управления цепочкой поставок, которые будут также охватывать поставщиков товаров и услуг, сообщает ttelegraf.ru.
«Финансовая модель компании сохранила высокую степень устойчивости, даже несмотря на существенное давление внешних обстоятельств и вызовов. EBITDA – ключевой показатель, характеризующий наши финансовые результаты, – в прошлом году сократился почти на 20%. Свободный денежный поток уменьшился почти в десять раз. Сумма налогов, выплаченных нами в прошлом году, осталась на неизменном уровне. При этом все совокупные затраты на цели устойчивого развития выросли на 30% – до $3,9 млрд. Таким образом, «Норникель», несмотря на давление, которое испытывает наша финансовая модель, подтверждает приоритет сохранения устойчивости», – подчеркнул Жуков.
Алекс Шишло для Rough&Polished