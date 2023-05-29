«Норникель» закупает материально-технические ресурсы на сумму порядка 180,6 млрд рублей

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По итогам 2022 года «Норникель» заключил более 4,4 тыс контрактов на поставку материально-технических ресурсов по централизованным закупкам на сумму порядка 180,6 млрд рублей, говорится в отчете компании об устойчивом развитии за 2022 год.

«Мы живем в новых условиях. «Норникель» столкнулся с рядом новых и беспрецедентных для нас вызовов, связанных с нашей сбытовой деятельностью и логистикой. Сохранение лидерских позиций и продвижение по стратегии устойчивого развития стало для нас вдвойне сложнее в современных реалиях. Как с точки зрения транспорта, так и с точки зрения поставщиков современных технологий. Поэтому нам пришлось выходить на новые рынки, искать новых партнеров», – рассказал вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков.

В процессы управления цепочкой поставок «Норникеля» входит как взаимодействие с поставщиками минерального сырья в upstream-секторе и контроль устойчивости их практик и процедур, так и обеспечение высокого качества продукции в downstream-секторе, говорится в отчете.

В перспективе «Норникель» планирует расширять процессы управления цепочкой поставок, которые будут также охватывать поставщиков товаров и услуг, сообщает ttelegraf.ru.

«Финансовая модель компании сохранила высокую степень устойчивости, даже несмотря на существенное давление внешних обстоятельств и вызовов. EBITDA – ключевой показатель, характеризующий наши финансовые результаты, – в прошлом году сократился почти на 20%. Свободный денежный поток уменьшился почти в десять раз. Сумма налогов, выплаченных нами в прошлом году, осталась на неизменном уровне. При этом все совокупные затраты на цели устойчивого развития выросли на 30% – до $3,9 млрд. Таким образом, «Норникель», несмотря на давление, которое испытывает наша финансовая модель, подтверждает приоритет сохранения устойчивости», – подчеркнул Жуков.



Алекс Шишло для Rough&Polished





