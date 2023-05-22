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De Beers расширяет свою программу GemFair в Сьерра-Леоне
Программа GemFair была введена, чтобы помочь кустарным и мелким горнодобывающим компаниям получить доступ к ответственным международным рынкам за счет обеспечения этических стандартов работы и индивидуальных цифровых решений.
Программа также помогает повысить стандарты методов работы горняков-кустарей посредством обучения и руководства, направленных на наращивание потенциала.
De Beers заявила, что все больше участников GemFair получают доступ к соглашению о форвардной покупке (Forward Purchase Agreement, FPA), в результате чего количество добывающих участков, которые она полностью финансирует, увеличилось до 49 в районе Коно, что предоставило большему количеству горняков доступ к финансированию и увеличило объем алмазов в алмазопроводе.
«Это составляет около 25% членов GemFair, и мы надеемся увеличить их в ближайшие годы, начиная с предстоящего сезона добычи, — говорится в сообщении De Beers. — Исследуя средства к существованию горняков-кустарей, мы увидели неофициальные свидетельства того, что в настоящее время наблюдается положительная инфляция заработной платы у других операторов и изменение ожиданий в отношении заработной платы в более широкой экономике, особенно там, где GemFair имеет более высокую концентрацию участков добычи, входящих в программу».
De Beers заявила, что также расширила проект рекультивации шахт и создания ферм GemFair с трех площадок в 2021 году до семи в 2022 году.
Программа GemFair намерена создать к 2030 году не менее 1 000 дополнительных или альтернативных средств к существованию для сообществ кустарной добычи полезных ископаемых.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished