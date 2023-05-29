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Философские камни Виктора Тузлукова
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Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
План G7 по ограничению экспорта алмазов из Москвы представляет серьезную угрозу для гранильной промышленности Индии
Потенциальное эмбарго ложится тяжелым бременем на более чем 4 000 алмазообрабатывающих компаний Сурата, в которых, по мнению отраслевых экспертов, работает не менее миллиона огранщиков и торговцев. Город Сурат закупает не менее 35% своих драгоценных камней у российского горнодобывающего гиганта АЛРОСА, на долю которого приходится 30% мирового производства необработанных алмазов.
Випул Шах (Vipul Shah), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), сказал: «Если санкции сохранятся, то возникнет большая неопределенность в отношении занятости одного миллиона рабочих».
Алмазная отрасль России до сих пор избегала санкций из-за сопротивления крупных импортеров из Бельгии, поскольку ее правительство неоднократно блокировало планы ЕС по эмбарго, предупреждая, что этот шаг может привести к потере тысяч рабочих мест.
На недавнем саммите G7 в Японии лидеры пообещали ограничить торговлю «алмазами, добытыми, обработанными или произведенными в России», чтобы еще больше сократить доходы Москвы. В совместном заявлении группа богатых стран заявила, что будет ограничивать торговлю российскими алмазами на сумму 4,5 миллиарда долларов, в том числе с помощью высокотехнологичных методов отслеживания.
«Мы ожидаем должного понимания того, как будут реализовываться санкции, поскольку сейчас нет возможности проследить происхождение необработанных драгоценных камней», — сказал Випул Шах.
Между тем поставки необработанных алмазов сокращаются с тех пор, как в прошлом году западные санкции отключили Россию от международной сети обработки финансовых данных SWIFT.
Индийский экспорт бриллиантов также сократился, так как компании США и ЕС избегают покупать камни из России.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished