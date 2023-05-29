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01 мая 2023

План G7 по ограничению экспорта алмазов из Москвы представляет серьезную угрозу для гранильной промышленности Индии

Сегодня
Новости
Согласно сообщению газеты Economic Times, ограничения на экспорт российских алмазов, которые страны G7 рассматривают уже более года, представляют угрозу для гранильной промышленности Индии.
Потенциальное эмбарго ложится тяжелым бременем на более чем 4 000 алмазообрабатывающих компаний Сурата, в которых, по мнению отраслевых экспертов, работает не менее миллиона огранщиков и торговцев. Город Сурат закупает не менее 35% своих драгоценных камней у российского горнодобывающего гиганта АЛРОСА, на долю которого приходится 30% мирового производства необработанных алмазов.
Випул Шах (Vipul Shah), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), сказал: «Если санкции сохранятся, то возникнет большая неопределенность в отношении занятости одного миллиона рабочих».
Алмазная отрасль России до сих пор избегала санкций из-за сопротивления крупных импортеров из Бельгии, поскольку ее правительство неоднократно блокировало планы ЕС по эмбарго, предупреждая, что этот шаг может привести к потере тысяч рабочих мест.
На недавнем саммите G7 в Японии лидеры пообещали ограничить торговлю «алмазами, добытыми, обработанными или произведенными в России», чтобы еще больше сократить доходы Москвы. В совместном заявлении группа богатых стран заявила, что будет ограничивать торговлю российскими алмазами на сумму 4,5 миллиарда долларов, в том числе с помощью высокотехнологичных методов отслеживания.
«Мы ожидаем должного понимания того, как будут реализовываться санкции, поскольку сейчас нет возможности проследить происхождение необработанных драгоценных камней», — сказал Випул Шах.
Между тем поставки необработанных алмазов сокращаются с тех пор, как в прошлом году западные санкции отключили Россию от международной сети обработки финансовых данных SWIFT.
Индийский экспорт бриллиантов также сократился, так как компании США и ЕС избегают покупать камни из России.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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