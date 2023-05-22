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Индийский ювелирный бренд Tanishq из Tata Group представил редчайшие драгоценности в Дубае

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Новости
В минувшие выходные компания Tanishq из Tata Group представила одни из самых редких ювелирных изделий с бриллиантами и драгоценными камнями в мире. Выставка только для приглашенных была проведена в Jumeirah Mina A’Salam.
Среди экспонатов были «Эфирные чудеса», в которых представлена коллекция изысканных бриллиантов и драгоценных камней, некоторые из которых доступны для обозрения впервые более чем за десять лет. В коллекцию вошли цветные камни из семейных реликвий и драгоценные камни высочайшего качества, каждый из которых чрезвычайно редок и пользуется большим спросом.
Адитья Сингх (Aditya Singh), руководитель отдела международного ювелирного бизнеса Titan Company Limited, сказал: «Растущий спрос на редкие семейные реликвии и постоянно растущая база коллекционеров ювелирных изделий, признающих ценность обладания и сохранения частички истории, вдохновили нас на концептуализацию «Эфирные чудеса».  Это исключительная возможность для взыскательных покупателей ювелирных изделий полюбоваться вблизи этими невероятно сложными украшениями, прежде чем сделать их частью своей семьи и наследия».
От чарующего колье с канареечно-желтым бриллиантом весом 26 карат до редкого грушевидного александрита весом 7,72 карата, меняющего цвет, на выставке был представлен широкий спектр потрясающих коллекций драгоценностей.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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