Индийский ювелирный бренд Tanishq из Tata Group представил редчайшие драгоценности в Дубае

В минувшие выходные компания Tanishq из Tata Group представила одни из самых редких ювелирных изделий с бриллиантами и драгоценными камнями в мире. Выставка только для приглашенных была проведена в Jumeirah Mina A’Salam.

Среди экспонатов были «Эфирные чудеса», в которых представлена коллекция изысканных бриллиантов и драгоценных камней, некоторые из которых доступны для обозрения впервые более чем за десять лет. В коллекцию вошли цветные камни из семейных реликвий и драгоценные камни высочайшего качества, каждый из которых чрезвычайно редок и пользуется большим спросом.

Адитья Сингх (Aditya Singh), руководитель отдела международного ювелирного бизнеса Titan Company Limited, сказал: «Растущий спрос на редкие семейные реликвии и постоянно растущая база коллекционеров ювелирных изделий, признающих ценность обладания и сохранения частички истории, вдохновили нас на концептуализацию «Эфирные чудеса». Это исключительная возможность для взыскательных покупателей ювелирных изделий полюбоваться вблизи этими невероятно сложными украшениями, прежде чем сделать их частью своей семьи и наследия».

От чарующего колье с канареечно-желтым бриллиантом весом 26 карат до редкого грушевидного александрита весом 7,72 карата, меняющего цвет, на выставке был представлен широкий спектр потрясающих коллекций драгоценностей.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

