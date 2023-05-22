Танзанийский производитель никеля заключит контракты на поставку

Компания Lifezone Metals, поддерживаемая BHP Group и разрабатывающая никелевый рудник в Танзании, ведет переговоры о поставках с несколькими производителями электромобилей и аккумуляторов, поскольку гонка за энергетические переходные металлы накаляется.

Агентство Reuters процитировало генерального директора компании Криса Шоултера (Chris Showalter), который заявил, что процесс RBC Capital Markets по продаже еще не произведенного металла из рудника Кабанга Никель (Kabanga Nickel) компании Lifezone вызвал интерес компаний-производителей электромобилей и аккумуляторов, некоторые из которых посетили рудник.

Он отказался назвать имена и заявил, что никаких договоренностей достигнуто не было.

Никель, который имеет решающее значение для роста производства электромобилей, используется в литий-ионных батареях и помогает автопроизводителям использовать меньше кобальта.

Компания Lifezone Metals, владеющая никелевым и кобальтовым рудником и нефтеперерабатывающим заводом Кабанга на северо-западе Танзании, планирует в этом году провести листинг в Нью-Йорке в рамках сделки по приобретению без чека на сумму около 1 млрд долларов.

Lifezone может продать свою часть продукции, эквивалентную 40% произведенного металла, в рамках сделок, которые в настоящее время обсуждаются, чтобы помочь привлечь необходимый капитал.

«В первую очередь мы разрабатываем структуру предоплаты», — сказал Шоултер.

«На наш взгляд, это заменит более традиционную часть проектного финансирования».

BHP в настоящее время владеет миноритарным пакетом акций Kabanga и имеет возможность увеличить свою долю до 51% и стать оператором рудника.

Шоултер сказал, что при поддержке BHP есть потенциал для расширения планов по производству примерно 60 тыс. тонн рафинированного никеля по сравнению с первоначальными ожиданиями примерно в 40 тыс. тонн.

Ожидается, что добыча начнется примерно в конце 2026 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

