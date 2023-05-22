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01 мая 2023
«Норникель» достиг высоких показателей IТ-стабильности
Мероприятия по обеспечению технологической независимости стали новым и приоритетным направлением в стратегии «Норникеля». Это касается всех сфер деятельности: интеллектуальной и производственной безопасности бизнеса, повышения цифровой грамотности сотрудников – для них организованы такие формы обучения, как мастерские, онлайн-курсы, вебинары, деловые игры.
Обучение, связанное с вопросами информационной безопасности, в 2022 году прошли 18,5 тыс сотрудников компании.
В целях подготовки молодых специалистов «Норникель» совместно с центром образовательных программ Московского физико-технического института (МФТИ) запустил магистерскую программу «AI Transformation в промышленности». Уникальность ее в том, что программа создана конкретно для нужд горнодобывающего предприятия. В 2022 году первая группа студентов МФТИ прошла производственную практику в «Норникеле».
Благодаря компании в городах присутствия ее предприятий идет погружение в IТ-профессию подростков и молодежи.
В области охраны окружающей среды «Норникель» ведет разработку прототипа системы экологического мониторинга на базе цифрового двойника Надеждинского металлургического завода. Пилотное решение станет первым шагом к созданию комплексной информационно-аналитической системы, базирующейся на единой методологии расчета показателей воздействия на природу.
На Медном заводе состоялся тестовый запуск системы автоматизированного контроля выбросов загрязняющих веществ, которая позволяет оценить возможность применения отечественного оборудования с учетом особенностей технологических цепочек и условий производства в компании.
В прошлом году «Норникель» активно вел подготовку и уже в наступившем году запустил инновационный проект «Цифровой инвестор» и стала первопроходцем на рынке инвестиций. Программа дает право работникам «Норникеля» на получение денежных выплат – цифрового финансового актива.
За первый месяц с начала действия корпоративной программы 12 тыс сотрудников «Норникеля» открыли кошельки на платформе «Атомайз», что говорит о высоком доверии к компании.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.
Производимая группой продукция поставляется в 37 стран Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Америки. Ее приобретают более 400 компаний-партнеров. Сбытовые офисы работают в Швейцарии, Китае и США.
«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.
Алекс Шишло для Rough&Polished