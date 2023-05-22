Эксклюзив

«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»

ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...

Сегодня

TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...

22 мая 2023

Философские камни Виктора Тузлукова

Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...

15 мая 2023

Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски

Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...

08 мая 2023

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед

Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

01 мая 2023

Аукцион AV Globale запланирован на 10-14 июня 2023 года в высотной башне «Алмас» в Дубае

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Новости
AV Globale, ведущий аукционный дом, приглашает любителей драгоценных камней, инвесторов и коллекционеров со всего мира посетить эксклюзивный тендер, на котором на торги будет выставлен алмаз Rosa Estrella («Роза Эстрелла») и коллекция розовых алмазов с рудника Аргайл (Argyle) весом от 0,8 до 3 каратов с отчетом о происхождении GIA, широкий спектр цветных камней, а также смесь ограненных и коммерческих необработанных алмазов в высотной башне «Алмас» в Дубае с 10 по 14 июня 2023 года.
Два редких необработанных розовых алмаза AV Globale, которые будут представлены на предстоящем международном тендере, привезены из Бразилии - розовый бриллиант весом 6,72 карата и розовый алмаз Rosa Estrella («Роза Эстрелла») весом 7,44 карата с исключительным уровнем насыщенности.
Ашиш Виджай (Ashish Vijay), основатель и председатель совета директоров AV Globale, сказал: «Мы очень рады предложить эти два редких розовых алмаза на нашем предстоящем тендере. Эти камни действительно исключительны и наверняка вызовут большой интерес у участников торгов. Мы уверены, что этот тендер будет успешным и принесет долгожданные изменения на рынке».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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