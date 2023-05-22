Аукцион AV Globale запланирован на 10-14 июня 2023 года в высотной башне «Алмас» в Дубае

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AV Globale, ведущий аукционный дом, приглашает любителей драгоценных камней, инвесторов и коллекционеров со всего мира посетить эксклюзивный тендер, на котором на торги будет выставлен алмаз Rosa Estrella («Роза Эстрелла») и коллекция розовых алмазов с рудника Аргайл (Argyle) весом от 0,8 до 3 каратов с отчетом о происхождении GIA, широкий спектр цветных камней, а также смесь ограненных и коммерческих необработанных алмазов в высотной башне «Алмас» в Дубае с 10 по 14 июня 2023 года.

Два редких необработанных розовых алмаза AV Globale, которые будут представлены на предстоящем международном тендере, привезены из Бразилии - розовый бриллиант весом 6,72 карата и розовый алмаз Rosa Estrella («Роза Эстрелла») весом 7,44 карата с исключительным уровнем насыщенности.

Ашиш Виджай (Ashish Vijay), основатель и председатель совета директоров AV Globale, сказал: «Мы очень рады предложить эти два редких розовых алмаза на нашем предстоящем тендере. Эти камни действительно исключительны и наверняка вызовут большой интерес у участников торгов. Мы уверены, что этот тендер будет успешным и принесет долгожданные изменения на рынке».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





