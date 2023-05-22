Эксклюзив
«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»
ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...
Сегодня
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
22 мая 2023
Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
15 мая 2023
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Аукцион AV Globale запланирован на 10-14 июня 2023 года в высотной башне «Алмас» в Дубае
Два редких необработанных розовых алмаза AV Globale, которые будут представлены на предстоящем международном тендере, привезены из Бразилии - розовый бриллиант весом 6,72 карата и розовый алмаз Rosa Estrella («Роза Эстрелла») весом 7,44 карата с исключительным уровнем насыщенности.
Ашиш Виджай (Ashish Vijay), основатель и председатель совета директоров AV Globale, сказал: «Мы очень рады предложить эти два редких розовых алмаза на нашем предстоящем тендере. Эти камни действительно исключительны и наверняка вызовут большой интерес у участников торгов. Мы уверены, что этот тендер будет успешным и принесет долгожданные изменения на рынке».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished