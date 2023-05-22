De Beers отрицает продажу российских алмазов, попавших под санкции

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Компания De Beers опровергла «наносящие ущерб» и «необоснованные» утверждения ботсванской газеты Sunday Standard о нарушении санкций в отношении российских алмазов.

Еженедельник утверждал, что De Beers продавала российские алмазы в Соединенных Штатах, что грозило «запятнать» алмазы Ботсваны и американских ювелиров.

«Давайте внесем ясность — это утверждение не соответствует действительности, — заявила De Beers согласно интернет-изданию Idex. — Вызывает беспокойство тот факт, что даже беглый обзор фактов показал бы, что эти утверждения беспочвенны».

Компания заявила также, что статья была попыткой дискредитировать ее репутацию.

«Мы ожидаем, что это будет не последний голословный заголовок. Мы продолжим курс и продолжим работать с этической честностью, которой доверяют наши клиенты и которой гордятся наши сотрудники», — говорится в сообщении De Beers.

Как утверждает De Beers, она больше не закупает российские алмазы и исключила Россию из списка сторонних поставщиков после того, как в феврале 2022 года начался конфликт с Украиной.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished









