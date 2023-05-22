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01 мая 2023
Уникальные алмазы и бриллианты АЛРОСА выставят в Государственном историческом музее
Как сообщает пресс-служба компании АЛРОСА, среди главных экспонатов выставки – знаменитый алмаз «Матрешка» и стенд с рассказом о самом дорогом российском бриллианте стоимостью два миллиарда рублей.
Первые алмазные месторождения России были обнаружены геологами в середине XX века в Якутии – удивительном северном крае, где температура зимой опускается ниже 60 градусов по Цельсию. Сегодня примерно каждый четвертый в мире алмаз добывается в России, а АЛРОСА является единственной в мире компанией, которая не только добывает алмазы, но также гранит из них великолепные бриллианты и создает с ними ювелирные украшения.
Вершиной мастерства считается знаменитая «Русская огранка» – бриллианты классической круглой формы с идеальными пропорциями. Несмотря на внедрение новых технологий, ключевую роль в сложном и трудоемком процессе огранки по-прежнему играет мастерство огранщика.
«Алмазы называют «осколками звезд» и «замерзшими слезами богов». Эти удивительные кристаллы, созданные самой природой, на протяжении уже многих столетий привлекают людей своей магической красотой. В рамках нашей выставки мы покажем весь путь, который проходит алмаз с момента добычи до его превращения в сияющий бриллиант и прекрасное украшение», – говорит директор Исторического музея Алексей Левыкин.
«Для этой выставки мы собрали 60 самых редких и самых удивительных алмазов, добытых за всю историю АЛРОСА. Во-первых, это крупные и цветные кристаллы, большинство из которых являются именными – факту их добычи были присвоены имена выдающихся людей или событий. Во-вторых, алмазы с уникальной морфологией – очень редких, удивительных форм, которые представляют интерес не только для профессиональных геммологов. В том числе знаменитый алмаз «Матрешка», получивший такое название благодаря своей уникальной особенности: внутри более крупного алмаза свободно перемещается еще один драгоценный камень», – говорит Людмила Демидова, главный эксперт и куратор выставки со стороны АЛРОСА.
На выставке будут представлены великолепные образцы работы отечественных мастеров-огранщиков: 30 бриллиантов, включая 14-каратный желтый бриллиант формы огранки «Груша». Украшением экспозиции станут также реплики самых дорогих и крупных бриллиантов, когда-либо ограненных в России: 14,8-каратного розового бриллианта «Призрак розы» стоимостью два миллиарда рублей, 20,7-каратного бриллианта медового цвета «Жар-птица», а также самого крупного в истории российской огранки бриллианта – 100-каратного The Spectacle.
Ювелирная часть выставки будет представлена эксклюзивными коллекциями, созданными российскими мастерами ювелирной группы АЛРОСА. В их числе: коллекция украшений с люминесцирующими бриллиантами «АЛРОСА-Luminous» и созданные совместно с Государственным Эрмитажем коллекции «По эскизам Карла Фаберже» и «Империум».
Алекс Шишло для Rough&Polished