На весенних часовых аукционах Phillips в Гонконге общая сумма продаж составила $28 млн

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Аукционный дом Phillips в партнерстве с компанией Bacs & Russo объявил, что в ходе первой серии часовых аукционов, которые проходили в новой азиатской штаб-квартире в Гонконге, было продано лотов на общую сумму 220 млн гонконгских долларов (220 570 510 гонконгских долларов) / $28 млн долларов США ($28 151 257 долларов США).

В торах, проводившихся 23-25 мая, участвовали коллекционеры из 63 стран. Более 1800 участников боролись за редкие и исторические часы в зале, онлайн и по телефону.

«Наши первые часовые аукционы в новой штаб-квартире Phillips в Азии были встречены с огромным энтузиазмом международным сообществом коллекционеров, подтвердив силу рынка на разных уровнях… Нам также было очень приятно наблюдать жесткую конкуренцию за часы независимых азиатских часовых компаний: рекордные цены были достигнуты для Kiu Tai Yu, первого китайского часового производителя, создавшего турбийон, и Hajime Asaoka, легендарного японского часового мастера”, - прокомментировал Томас Перацци (Thomas Perazzi), глава часового отдела Phillips в Азии.



Алекс Шишло для Rough&Polished





