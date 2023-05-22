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01 мая 2023
ICRA прогнозирует рост выручки ритейлеров ювелирных изделий на уровне 12-15% в 2024 году
По оценке агентства, выборка из 12 крупных организованных ювелирных компаний зафиксирует рост выручки на 12-15% в 2024 финансовом году, несмотря на высокую базу и меняющуюся макроэкономическую среду, при ожидаемом росте отрасли на 8-10% в годовом исчислении.
С точки зрения прибыльности, операционная маржа фигурантов выборочного списка ICRA, вероятно, останется приемлемой и стабилизируется на уровне около 7,5-8% в течение следующих двух лет.
ICRA ожидает, что рост отрасли замедлится до 8-10% в стоимостном выражении в 2024 финансовом году. При этом рост объемов, вероятно, останется сдерживаемым ожидаемой волатильностью цен на золото на фоне глобальной макроэкономической неопределенности и развивающейся внутренней инфляции. Тем не менее твердая культурная приверженность индийцев к золоту, вероятно, поддержит праздничный и свадебный спрос на золотые украшения.
«По оценкам большинства ювелирных ритейлеров в выборке ICRA, рост выручки в 2023 году превысил 15%. Агрессивное расширение розничной торговли большинством игроков в течение 2023 финансового года наряду с резким повышением цен на золото (на 10-12% выше в годовом исчислении в апреле 2023 года), вероятно, способствовало росту выручки, в то время как рост объемов оставался сдержанным в свете высокой базы, развивающейся внутренней инфляции и волатильности цен на золото», - заявил Каушик Дас (Kaushik Das), вице-президент и сопредседатель группы ICRA.
В то время как ICRA прогнозирует некоторое снижение операционной маржи организованных игроков в 2024 финансовом году из-за более высоких операционных расходов на новые магазины и растущей конкуренции, преимущества экономии за счет масштаба и вероятность увеличения запасов у некоторых ювелиров в 2024 финансовом году, вероятно, поддержат операционную маржу в диапазоне 7,5-8% в ближайшие годы, что выше среднего уровня в 6,5%, наблюдавшегося до пандемии.
«После краткого перерыва в 2021 и 2022 финансовых годах из-за неопределенности, вызванной пандемией, организованные ювелиры ускорили расширение своей розничной торговли в 2023 финансовом году, при этом количество магазинов из списка ICRA, согласно оценкам, выросло более чем на 20% в течение года. Динамика, вероятно, сохранится и в 2024 финансовом году, при этом количество магазинов, согласно оценкам, увеличится на 18-20% в годовом исчислении. Следовательно, коэффициент оборачиваемости запасов в этом секторе, вероятно, останется под некоторым давлением в течение следующих двух лет, поскольку средний период безубыточности новых магазинов составляет 12-18 месяцев», - добавил Дас.
Алекс Шишло для Rough&Polished