Ростехнадзор и «Норникель» подписали соглашение о взаимодействии

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Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин подписали соглашение о взаимодействии, сообщается на сайте Ростехнадзора.

Соглашение предусматривает развитие научно-методической поддержки и обмена информацией между компанией и ведомством, проведение совместных научно-практических семинаров и конференций, мероприятия по совершенствованию законодательства России и определение наиболее эффективных подходов в управлении опасными производственными объектами.

В ходе встречи Трембицкий и Потанин обсудили текущее состояние промышленной безопасности на предприятиях «Норникеля», а также подготовку плана мероприятий, нацеленных на повышение уровня безопасности производства, утвержденных компанией и Ростехнадзором в 2020 году.

«С уходом из России некоторых поставщиков оборудования перед российским бизнесом встают вопросы импортозамещения в области обеспечения безопасности. Поэтому считаем важным повышать качество взаимодействия со всеми, кто участвует в обеспечения безопасности объектов компании, для поиска эффективных решений», - сказал президент «Норникеля».



Алекс Шишло для Rough&Polished





