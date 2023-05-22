«Норникель» заинтересован в сплите акций, но нужно разрешение всех акционеров

Вчера Новости

«Норникель» хотел бы провести дробление акций, но для этого компании необходимо разрешение всех акционеров, заявил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков.

«Да, у нас это безусловно было в планах, мы это обсуждали активно. Но тут вопрос: нам обязательно нужны корпоративные одобрения. Как только мы эти все одобрения получим, будем дробить. Проблема пока упирается в ряд корпоративных процедур, которые нужно по закону сделать», - приводит ТАСС слова Боровикова.

Уставный капитал «Норникеля» составляет 152 863 397 обыкновенных акций. Стоимость акции компании сегодня составляет около 14,6 тыс руб.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.



Алекс Шишло для Rough&Polished





