Минфин РФ проведет открытый аукцион по реализации необработанных алмазов из Госфонда

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Министерство финансов Российской Федерации объявило о проведении 27 июня 2023 года открытого аукциона по реализации на внутреннем рынке необработанных природных алмазов (за исключением алмазов массой 10,8 карата и более) из Госфонда России.

Продавцом алмазов выступает федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов РФ».

Природные алмазы реализуются на аукционе лотами. Номер лота, сведения о его составе, начальная цена лота и «шаг» аукциона указывается в перечне лотов природных алмазов в необработанном виде (за исключением алмазов массой 10,8 карата и более) для реализации.

Для участия в аукционе допускаются организации и индивидуальные предприниматели, подавшие заявки, соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим извещением.

Для участия в аукционе на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 500 тыс рублей, который перечисляется заявителем по реквизитам, указанным в соглашении о задатке, не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе.



Алекс Шишло для Rough&Polished





