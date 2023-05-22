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24 апреля 2023

Минфин РФ проведет открытый аукцион по реализации необработанных алмазов из Госфонда

Вчера
Новости
Министерство финансов Российской Федерации объявило о проведении 27 июня 2023 года  открытого аукциона по реализации на внутреннем рынке необработанных природных алмазов (за исключением алмазов массой 10,8 карата и более) из Госфонда России. 
Продавцом алмазов выступает федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов РФ».
Природные алмазы реализуются на аукционе лотами. Номер лота, сведения о его составе, начальная цена лота и «шаг» аукциона указывается в перечне лотов природных алмазов в необработанном виде (за исключением алмазов массой 10,8 карата и более) для реализации. 
Для участия в аукционе допускаются организации и индивидуальные предприниматели, подавшие заявки, соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим извещением. 
Для участия в аукционе на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 500 тыс рублей, который перечисляется заявителем по реквизитам, указанным в соглашении о задатке, не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе. 

Алекс Шишло для Rough&Polished


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