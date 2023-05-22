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24 апреля 2023
Glencore рассматривает биологическое разнообразие как ценный глобальный актив для потомков
«Мы признаем повышенное внимание к области биологического разнообразия и основные итоги Конференции ООН по биоразнообразию 2022 года, известной как COP 15, которая состоялась в декабре 2022 года, — сказал глава Glencore Copper Africa Клинт Донкин (Clint Donkin). — Тема Международного дня биологического разнообразия ООН в этом году — «От соглашения к действиям: восстановить биоразнообразие» — не только совпадает с принятием Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на COP 15, но также согласуется с нашими обновленными намерениями по прогрессивной реабилитации и планом управления биоразнообразием для наших активов в ДРК».
Он отметил, что некоторые из промышленных площадок Glencore в ДРК существуют уже несколько десятилетий, и в некоторых случаях компания унаследовала сильно изменившуюся среду.
«Независимо от наследия, на каждом участке мы работаем над тем, чтобы понять влияние каждого из наших горнодобывающих предприятий на различные аспекты окружающей среды и составить надежный план управления биоразнообразием, в котором указаны риски и стратегии смягчения последствий», — заявил Донкин.
По его словам, Glencore в настоящее время работает над проектом восстановления лесов Миомбо, который включает в себя посадку более чем дюжины видов саженцев.
Это также будет включать виды для использования в медицинских целях и дикорастущие плоды после консультаций с местными сообществами.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished