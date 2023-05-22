«Норникель» снижает смертность на производстве

25 мая 2023 Новости

«Норильский никель» («Норникель») в 2022 году значительно сократил количество производственных смертельных случаев на своих предприятиях благодаря реализации новой стратегии по повышению промышленной безопасности.

В отчете об устойчивом развитии за год говорится, что принятые меры включают трансформацию культуры безопасности, новые программы обучения и стимулы, а также пересмотр Основных правил безопасности.

Никелевый гигант также заявил, что нулевой уровень смертности останется его главным стратегическим приоритетом.

В 2021 году в группе было 42 случая травм с временной потерей трудоспособности, при этом коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (Lost Time Injury Frequency Rate, LTIFR) составлял 0,38, хотя он оставался ниже среднего показателя по мировой горнодобывающей отрасли.

Охрана труда и техника безопасности в «Норникеле» регулируются законодательством Российской Федерации, международными нормами и стандартами, а также внутренними политиками и нормами.

Расходы этой группы компаний на обучение по охране труда превысили 102 млн руб.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





