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24 апреля 2023

Алмазы Луло Lucapa сверкали на шестом алмазном тендере SODIAM

25 мая 2023
Новости
Аллювиальный алмазный рудник Луло (Lulo) в Анголе, принадлежащий Lucapa Diamond на 40%, принес 10,7 млн долларов от продажи четырех камней на аукционе только что завершившегося онлайн-тендера на алмазное сырье, проведенного SODIAM.
Доход, полученный от камней Луло, составил почти половину от 21,7 млн долларов, полученных в результате тендера.
Всего SODIAM выставила на торги 36 одиночных камней.
Ангольская национальная компания по торговле алмазами не предоставила никакой дополнительной информации о размерах четырех алмазов Луло, кроме того, что их вес более 10,80 карата.
Камень из производства Читотоло (Chitotolo) также показал хорошие результаты, поскольку он был продан за 4 млн долларов, а семь камней из производства Катока (Catoca) были реализованы за 2,3 млн долларов.
По меньшей мере 19 отдельных камней производства Кайшепа (Kaixepa) принесли 2,1 миллиона долларов, а камень от Уари (Uari) — 1,1 миллиона долларов.
Два камня производства Луминас (Luminas) были проданы за 970 тыс. долларов, а отдельные камни производства Лунинга (Lunhinga) и Кооператива Мокита (Cooperativa Moquita) были реализованы за 521 тыс. и 11 тыс. долларов соответственно.
SODIAM получила 28,7 млн долларов от продажи 1 819,79 карата на своем пятом международном тендере по алмазам в ноябре прошлого года.
Продаваемые алмазы были изготовлены специально из рудников Луло, Катока и Луэле (Luele).

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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