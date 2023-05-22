Алмазы Луло Lucapa сверкали на шестом алмазном тендере SODIAM

Аллювиальный алмазный рудник Луло (Lulo) в Анголе, принадлежащий Lucapa Diamond на 40%, принес 10,7 млн долларов от продажи четырех камней на аукционе только что завершившегося онлайн-тендера на алмазное сырье, проведенного SODIAM.

Доход, полученный от камней Луло, составил почти половину от 21,7 млн долларов, полученных в результате тендера.

Всего SODIAM выставила на торги 36 одиночных камней.

Ангольская национальная компания по торговле алмазами не предоставила никакой дополнительной информации о размерах четырех алмазов Луло, кроме того, что их вес более 10,80 карата.

Камень из производства Читотоло (Chitotolo) также показал хорошие результаты, поскольку он был продан за 4 млн долларов, а семь камней из производства Катока (Catoca) были реализованы за 2,3 млн долларов.

По меньшей мере 19 отдельных камней производства Кайшепа (Kaixepa) принесли 2,1 миллиона долларов, а камень от Уари (Uari) — 1,1 миллиона долларов.

Два камня производства Луминас (Luminas) были проданы за 970 тыс. долларов, а отдельные камни производства Лунинга (Lunhinga) и Кооператива Мокита (Cooperativa Moquita) были реализованы за 521 тыс. и 11 тыс. долларов соответственно.

SODIAM получила 28,7 млн долларов от продажи 1 819,79 карата на своем пятом международном тендере по алмазам в ноябре прошлого года.

Продаваемые алмазы были изготовлены специально из рудников Луло, Катока и Луэле (Luele).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished