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24 апреля 2023

De Beers открыла новые сайтхолдерские продажи и предприятие по сортировке необработанных алмазов в ЮАР

25 мая 2023
Новости
Компания De Beers открыла новое предприятие по сортировке, оценке и продаже необработанных алмазов в южноафриканской провинции Гаутенг.
Предприятие Sky Park является частью глобальной сети сайтхолдеров группы, которая продает необработанные алмазы в Ботсване, Канаде, Намибии и ЮАР.
Оно состоит из двух этажей, включающих офисы сайтхолдеров, зоны ручной и машинной сортировки, учебную академию и завод по очистке алмазов.
«Вот что представляет собой это сооружение. Оно наполнено экспертами по алмазам, алмазными технологиями и алмазами», — цитирует Mining Weekly генерального директора De Beers Эла Кука (Al Cook).
De Beers продает более 40% добываемых в ЮАР алмазов клиентам, которые организовали местные предприятия по огранке и полировке.
Компания также поддерживает рост небольших бенефикационных компаний, относящихся к ЮАР.
«Вот почему мы создали этот новый объект здесь, в Sky Park. Его перемещение поддерживает стратегию правительства по консолидации сектора обогащения полезных ископаемых в стране», — сказал Кук.
«С началом нашей деятельности здесь мы стремимся работать с правительством и более широкой отраслью для поощрения роста южноафриканского центра алмазного бизнеса, который стимулирует развитие местного алмазного сектора, создавая творческий потенциал и экономические возможности посредством обмена идеями и опыта и доведение местных наработок до международной аудитории».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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