«Норникель»: приоритет движению по повестке устойчивого развития

24 мая 2023 Новости

Менеджмент «Норникеля» на презентации 23 мая в Москве представил основные результаты в области устойчивого развития за 2022 год, в обсуждении которых участвовали представители регионов присутствия компании, а также научно-экспертного сообщества.

Вице-президент «Норникеля» по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков в своем выступлении отметил, что компания осуществляет жизнедеятельность в новых геополитических условиях, что существенно осложняет продвижение по стратегии устойчивого развития.

«Помимо традиционных для себя вызовов, связанных с волатильностью нашей корзины металлов и волатильностью обменных курсов, возник ряд новых серьезных вызовов. Это связано с нашей сбытовой деятельностью и логистикой», - сказал он.

По словам Жукова, доля продаж «Норникеля» в Европу по результатам января - марта 2023 года составила 24%, в Северную и Южную Америку - 17%. При этом доля продаж в Азию достигла за отчетный период 45%, а в Россию и СНГ - 13%.

По итогам 2022 года на Европу пришлось 47% продаж «Норникеля» против 53% годом ранее, на Азию - 31% против 27%. Еще 15% пришлось на Северную и Южную Америку (показатель не изменился по отношению к 2021 году), на Россию и СНГ - 8% по сравнению с 4% годом ранее.

«Наши традиционные рынки - рынки Европы и Северной и Южной Америки - продолжают играть большую роль, но их значение снижается. Мы за последний год с небольшим заметно переориентировали наши продажи на рынки азиатские. Крупнейшим для нас является Китай. Также выросли продажи на внутреннем рынке», - прокомментировал вице-президент «Норникеля».

Глава компании Владимир Потанин заявлял ранее, что «Норникель» будет бороться за сохранение позиций на традиционных рынках и рассчитывает вернуться на них после окончания периода нестабильности.

Рассказывая об инвестиционной программе «Норникеля», Жуков сообщил, что в 2012-2020 годах средние капитальные вложения компании составляли порядка $1,7 млрд в год, а в 2022 году эта сумма была более чем удвоена - до $4,3 млрд. На текущий год ставится цель инвестировать порядка $4,7 млрд, что для компании является рекордным уровнем капиталовложений для компании.

Так совпало, что на фоне вот этих внешних вызовов, отметил Жуков, «Норникель» проходит пик своей инвестиционной программы, и одним из ключевых ее элементов является флагманский экологический проект. И это при том, что затраты компании на цели устойчивого развития в прошлом году существенно выросли.

«С точки зрения операционной, в прошлом году мы выполнили все наши обещания. Производство всех металлов было в соответствии с планом. На этот год мы ставим задачу в принципе тоже достичь наших планов. Небольшое снижение производства, которое планируется в никеле, связано с ремонтом одной из наших печей, который мы давно запланировали. В принципе мы планируем поддерживать, несмотря на все эти сложные новые обстоятельства, производство металлов на высоком неизменном уровне», - заявил вице-президент «Норникеля».

По его словам, несмотря на давление, которое испытывает финансовая модель «Норникеля», компания подтверждает приоритет движения по повестке устойчивого развития, хотя это «очень недешевое удовольствие».

В свою очередь вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции компании Антон Берлин проинформировал, что внутренний спрос на продукцию «Норникеля» - никель, палладий, платину и медь - достиг максимальных показателей за последние 20 лет, продажи в РФ продолжат расти.

Берлин ожидает, что внутренний спрос на продукцию компании в России продолжит расти. «Если раньше мы исходили из того, что мы сырьевая страна и можем все импортировать, то новая реальность показывает, что желательно иметь производство очень многих вещей внутри страны», - сказал он.

Вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев, в свою очередь, рассказал, что в рамках проекта «Чистый воздух» этим летом компания запустит в промышленную эксплуатацию первую автоматическую систему контроля выбросов на Медном заводе в Норильске.

«Дальше у нас есть планы по установке пяти комплексов на Надеждинском металлургическом заводе, и дальше будем тиражировать», - сказал Селезнев. При этом установка на заводскую трубу одного такого произведенного в России комплекса обходится в «несколько десятков миллионов».

Селезнев сообщил также, что в сентябре 2023 «Норникель» запустит систему контроля качества воздуха в Норильске и Мончегорске. Будет создано мобильное приложение, благодаря которому каждый житель сможет увидеть результат ее работы.

Выступая на презентации, мэр Норильска Дмитрий Карасев рассказал о совместной работе компании «Норникель» и городской администрации.

Город меняется в лучшую сторону, становится более привлекательным для туристов. Число туристов в Норильске только за год превысило 10 тыс человек.

Добиться такого показателя, сказал Карасев, удалось благодаря совместной работе с Агентством развития Норильска по развитию туристического направления и иных сфер деятельности города. В частности, сейчас в Норильске идет строительство нового туристического кластера «Арктический».

Карасев подчеркнул, что «развивая экологический туризм, компания открыта и для развития промышленного туризма, позволяя туристам посещать свои туристические площадки, производство, знакомить их с совершенно новыми современными технологиями».

Кроме того, «Норникель» участвует в реализации других социальных проектов, таких как проектирование на территории города Норильска Арктического музея современного искусства, строительство новой ледовой арены и бассейна – столь востребованных жителями объектов.

По словам главы города, вклад компании в образование также делает город более привлекательным для молодежи. Строительство нового современного инновационного лицея имени В. И. Долгих, который будет работать в связке с Заполярным государственным университетом, обеспечит новый уровень образования в Норильске.

Компания «Норникель» также взяла на себя обязательства по строительству нового городского кампуса для учителей и студентов, сообщил мэр Норильска.



Алекс Шишло для Rough&Polished





