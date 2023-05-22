Взаимодействие реального сектора экономики в лице "Норникеля" и фундаментальной науки в лице Российской академии наук даст позитивный и устойчивый эффект

24 мая 2023 Новости

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Михаил Иванович Гладышев, принявший участие в обсуждении результатов работы "Норникеля" в области устойчивого развития, отметил, что интересы компании направлены не на извлечение сиюминутной выгоды, а на действительно устойчивое экологически дружественное природопользование.

"Такое природопользование требует фундаментальных научных знаний и опережающих научных исследований. И организация большой научной экспедиции по изучению биоразнообразия, беспрецедентная по своим и географическим масштабам, и комплексности, и обращение компании в высшую научную инстанцию страны, то есть непосредственно в Академию наук, как раз и демонстрирует серьезность намерений", - подчеркнул он.

Гладышев также призвал обратить внимание на то, что большое значение компания придает ликвидации накопленного вреда с 1950-х годов. По его мнению, без восстановления и почвенного покрова, и озер, растительного и животного мира о каком-то устойчивом развитии говорить не приходится.

"Здесь все эти элементы присутствуют и присутствуют как раз на хорошей научной основе, поэтом у взаимодействие реального сектора экономики в лице компании и фундаментальной науки в лице Российской академии наук, на мой взгляд, даст совершенно позитивный и устойчивый эффект", - заявил Гладышев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





