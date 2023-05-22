Эксклюзив
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
22 мая 2023
Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
15 мая 2023
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
Взаимодействие реального сектора экономики в лице "Норникеля" и фундаментальной науки в лице Российской академии наук даст позитивный и устойчивый эффект
"Такое природопользование требует фундаментальных научных знаний и опережающих научных исследований. И организация большой научной экспедиции по изучению биоразнообразия, беспрецедентная по своим и географическим масштабам, и комплексности, и обращение компании в высшую научную инстанцию страны, то есть непосредственно в Академию наук, как раз и демонстрирует серьезность намерений", - подчеркнул он.
Гладышев также призвал обратить внимание на то, что большое значение компания придает ликвидации накопленного вреда с 1950-х годов. По его мнению, без восстановления и почвенного покрова, и озер, растительного и животного мира о каком-то устойчивом развитии говорить не приходится.
"Здесь все эти элементы присутствуют и присутствуют как раз на хорошей научной основе, поэтом у взаимодействие реального сектора экономики в лице компании и фундаментальной науки в лице Российской академии наук, на мой взгляд, даст совершенно позитивный и устойчивый эффект", - заявил Гладышев.
Владимир Малахов, Rough&Polished