СПОС становится частью корпоративной культуры «Норникеля»

24 мая 2023 Новости

В ходе презентации результатов устойчивого развития компании "Норникель" Алексей Васильевич Цыкарев, заместитель председателя постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, отметил, что принцип свободного предварительного и осознанного согласия — это важнейший международный принцип, который отражен в Декларации ООН о правах коренных народов и в других международных стандартах.

"Недавно состоялась 22-я сессия постоянного форума в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, на которой обсуждали в том числе и вопросы взаимодействия бизнеса и коренных народов, и там говорили о том, что компании должны перестать рассматривать коренные народы как стейкхолдеров и вместо этого признать, что у них есть коллективные права и рассмотривать их как правообладателей", - заявил он.

"Отрадно, что компания "Норильский никель" учитывает эти рекомендации, которые звучат на международных площадках, и СПОС действительно становится частью корпоративной культуры компании", - подчеркнул Цыкарев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





