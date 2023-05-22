Эксклюзив
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
22 мая 2023
Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
15 мая 2023
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
"Норникель" заявил о приверженности процедуре и принципу СПОС
"Мы стали первой компанией в России, которая получила СПОС на переселение поселка Тухард в Заполярье. Там сейчас постоянно проживает порядка 700 человек, с основном относящихся к коренному народу ненцев", - сказал он, отметив, что при уточнении санитарно-защитных зон получается, что жить на этой территории небезопасно с точки зрения российского законодательства. Порядка пяти месяцев потребовалось на то, чтобы провести эти переговоры с населением, рассказал он далее, сообщив, что "при этом приглашались ведущие международные эксперты с тем, чтобы, с одной стороны, они зафиксировали то, что наш процесс и то, как мы организуем СПОС, соответствует всем международным требованиям, а с другой стороны, чтобы они консультировали коренные народы в той части прав и возможностей, которые дает ими эта процедура".
По словам Захарова, "Норникель" подтвердил приверженность процедуре и принципу СПОС также на примере Колмозерского месторождения лития в Мурманской области.
Владимир Малахов, Rough&Polished