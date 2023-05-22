"Норникель" заявил о приверженности процедуре и принципу СПОС

24 мая 2023 Новости

В своем выступлении в ходе презентации результатов, достигнутых компанией "Норникель" в области устойчивого развития, Василий Сергеевич Захаров, главный менеджер федеральных и региональных программ, отметил, что компания признает принцип свободного предварительного осознанного согласия (СПОС) коренных народов и что этот принцип прописан в ее политике и она реализует его на практике.

"Мы стали первой компанией в России, которая получила СПОС на переселение поселка Тухард в Заполярье. Там сейчас постоянно проживает порядка 700 человек, с основном относящихся к коренному народу ненцев", - сказал он, отметив, что при уточнении санитарно-защитных зон получается, что жить на этой территории небезопасно с точки зрения российского законодательства. Порядка пяти месяцев потребовалось на то, чтобы провести эти переговоры с населением, рассказал он далее, сообщив, что "при этом приглашались ведущие международные эксперты с тем, чтобы, с одной стороны, они зафиксировали то, что наш процесс и то, как мы организуем СПОС, соответствует всем международным требованиям, а с другой стороны, чтобы они консультировали коренные народы в той части прав и возможностей, которые дает ими эта процедура".

По словам Захарова, "Норникель" подтвердил приверженность процедуре и принципу СПОС также на примере Колмозерского месторождения лития в Мурманской области.



Владимир Малахов, Rough&Polished





