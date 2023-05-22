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Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
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24 апреля 2023
Аукцион Imperial Patek Philippe от Phillips в Гонконге принес $6,6 млн
В торгах, проходивших в новой азиатской штаб-квартире Phillips в Гонконге, приняли участие коллекционеры из 56 стран.
Лидером аукциона стал звездный лот – часы Patek Philippe reference 96 Quantieme Lune, принадлежавшие Айсиньгеро Пуи, последнему императору династии Цин, которые были проданы за 49 млн гонконгских долларов / $6,2 млн.
После шести минут оживленных телефонных торгов часы приобрел азиатский коллекционер, проживающий в Гонконге.
«Я в восторге от этой новаторской распродажи для международного сообщества коллекционеров, которая положила начало нашей первой серии аукционов часов, проходящих в новой штаб-квартире Phillips в Азии. Лидером этой исторической продажи стал исключительный экземпляр часов Patek Philippe reference 96 Quantieme Lune, которые были проданы за 49 млн гонконгских долларов / $6,2 млн. При этом были установлены сразу три рекорда – самый высокий результат для всех когда-либо проданных Patek Philippe reference 96, рекорд для наручных часов, принадлежавших императорам и выставленных на аукцион, и самый ценный лот, когда-либо проданный Phillips Watches в Азии”.
Алекс Шишло для Rough&Polished