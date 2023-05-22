Аукцион Imperial Patek Philippe от Phillips в Гонконге принес $6,6 млн

25 мая 2023 Новости

Аукционный дом Phillips совместно с компанией Bacs & Russo, мировым лидером на рынке часовых аукционов, объявил, что знаковый тематический аукцион Imperial Patek Philippe sale («Императорская продажа Patek Philippe») принес 52 миллиона гонконгских долларов / $6,6 млн.

В торгах, проходивших в новой азиатской штаб-квартире Phillips в Гонконге, приняли участие коллекционеры из 56 стран.

Лидером аукциона стал звездный лот – часы Patek Philippe reference 96 Quantieme Lune, принадлежавшие Айсиньгеро Пуи, последнему императору династии Цин, которые были проданы за 49 млн гонконгских долларов / $6,2 млн.

После шести минут оживленных телефонных торгов часы приобрел азиатский коллекционер, проживающий в Гонконге.

«Я в восторге от этой новаторской распродажи для международного сообщества коллекционеров, которая положила начало нашей первой серии аукционов часов, проходящих в новой штаб-квартире Phillips в Азии. Лидером этой исторической продажи стал исключительный экземпляр часов Patek Philippe reference 96 Quantieme Lune, которые были проданы за 49 млн гонконгских долларов / $6,2 млн. При этом были установлены сразу три рекорда – самый высокий результат для всех когда-либо проданных Patek Philippe reference 96, рекорд для наручных часов, принадлежавших императорам и выставленных на аукцион, и самый ценный лот, когда-либо проданный Phillips Watches в Азии”.



Алекс Шишло для Rough&Polished





