Доля продаж «Норникеля» в Европу в l квартале 2023 года составила 24%, в Америку - 17%

24 мая 2023 Новости

Доля продаж «Норильского никеля» в Европу по результатам января - марта 2023 года составила 24%, в Северную и Южную Америку - 17%. При этом доля продаж в Азию достигла за отчетный период 45%, а в Россию и СНГ - 13%, сообщил вице-президент "Норникеля" по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков на презентации результатов компании в области устойчивого развития за 2022 год.

По итогам 2022 года на Европу пришлось 47% продаж "Норникеля" против 53% годом ранее, на Азию - 31% против 27%. Еще 15% пришлось на Северную и Южную Америку (показатель не изменился по отношению к 2021 году), на Россию и СНГ - 8% по сравнению с 4% годом ранее. Географическая разбивка продаж представлена от выручки компании.

Жуков напомнил, что ряд традиционных партнеров отказались сотрудничать с компанией и ввели «добровольные санкции». «Наши традиционные рынки - рынки Европы и Северной и Южной Америки - продолжают играть большую роль, но их значение снижается. Мы за последний год с небольшим заметно переориентировали наши продажи на рынки азиатские, крупнейшим для нас является Китай. Также выросли продажи на внутреннем рынке», - приводит ТАСС слова Жукова.

Ранее глава компании Владимир Потанин заявлял, что «Норникель» будет бороться за сохранение позиций на традиционных рынках и рассчитывает вернуться на них после окончания периода нестабильности.

«Норильский никель» - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.



Алекс Шишло для Rough&Polished





