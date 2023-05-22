Эксклюзив
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
22 мая 2023
Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
15 мая 2023
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
Доля продаж «Норникеля» в Европу в l квартале 2023 года составила 24%, в Америку - 17%
По итогам 2022 года на Европу пришлось 47% продаж "Норникеля" против 53% годом ранее, на Азию - 31% против 27%. Еще 15% пришлось на Северную и Южную Америку (показатель не изменился по отношению к 2021 году), на Россию и СНГ - 8% по сравнению с 4% годом ранее. Географическая разбивка продаж представлена от выручки компании.
Жуков напомнил, что ряд традиционных партнеров отказались сотрудничать с компанией и ввели «добровольные санкции». «Наши традиционные рынки - рынки Европы и Северной и Южной Америки - продолжают играть большую роль, но их значение снижается. Мы за последний год с небольшим заметно переориентировали наши продажи на рынки азиатские, крупнейшим для нас является Китай. Также выросли продажи на внутреннем рынке», - приводит ТАСС слова Жукова.
Ранее глава компании Владимир Потанин заявлял, что «Норникель» будет бороться за сохранение позиций на традиционных рынках и рассчитывает вернуться на них после окончания периода нестабильности.
«Норильский никель» - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
Алекс Шишло для Rough&Polished