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24 апреля 2023
На Медном заводе летом 2023 года в Норильске запустят первую систему автоконтроля выбросов
Система автоматического контроля на источниках выбросов на промышленных источниках создается в рамках эксперимента по квотированию выбросов в рамках проекта «Чистый воздух».
«На Медном заводе у нас уже один работает измерительный комплекс, который летом выйдет на промышленный уровень. Сейчас мы настраиваем <…> и летом получим готовый измерительный комплекс. Дальше у нас есть планы по установке пяти комплексов на Надеждинском металлургическом заводе и дальше будем тиражировать», - приводит ТАСС слова Селезнева.
По его словам, одна установка на одну трубу промышленного предприятия компании - это «несколько десятков миллионов». Также он отметил, что компания переориентировалась на российских производителей данного оборудования.
Целью федерального проекта «Чистый воздух» является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах.
Алекс Шишло для Rough&Polished