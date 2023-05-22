На Медном заводе летом 2023 года в Норильске запустят первую систему автоконтроля выбросов

24 мая 2023 Новости

Компания «Норникель» запустит в промышленную эксплуатацию первую автоматическую систему контроля выбросов на Медном заводе в Норильске летом 2023 года. Об этом сообщил во вторник вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев на презентации результатов в области устойчивого развития "Норникеля" за 2022 год.

Система автоматического контроля на источниках выбросов на промышленных источниках создается в рамках эксперимента по квотированию выбросов в рамках проекта «Чистый воздух».

«На Медном заводе у нас уже один работает измерительный комплекс, который летом выйдет на промышленный уровень. Сейчас мы настраиваем <…> и летом получим готовый измерительный комплекс. Дальше у нас есть планы по установке пяти комплексов на Надеждинском металлургическом заводе и дальше будем тиражировать», - приводит ТАСС слова Селезнева.

По его словам, одна установка на одну трубу промышленного предприятия компании - это «несколько десятков миллионов». Также он отметил, что компания переориентировалась на российских производителей данного оборудования.

Целью федерального проекта «Чистый воздух» является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах.



Алекс Шишло для Rough&Polished





