Спрос на продукцию «Норникеля» в РФ стал максимальным за 20 лет - вице-президент компании

24 мая 2023 Новости

Внутренний спрос на продукцию горно-металлургической компании «Норильский никель» - никель, палладий, платину и медь - достиг максимальных показателей за последние 20 лет, продажи в РФ продолжат расти. Об этом сообщил вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции компании Антон Берлин.

«Что касается спроса, мы не то, что ожидаем, он уже увеличился в этом году. Это отчасти связано с теми программами импортозамещения, которые проходят. Объемы продаж российским потребителям выше, чем они были исторически последние 20 лет», - сказал он в ходе презентации результатов компании в области устойчивого развития за 2022 год.

Берлин добавил, что внутренний спрос на продукцию компании в России продолжит расти. «Я думаю, что сейчас будет важный вектор увеличения в принципе промышленного производства внутри страны. Если раньше мы исходили из того, что мы сырьевая страна и можем все импортировать, то новая реальность показывает, что желательно иметь производство очень многих вещей внутри страны», - приводит ТАСС слова Берлина.

«Норильский никель» - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.



Алекс Шишло для Rough&Polished





