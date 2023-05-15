Норильск меняется в лучшую сторону - глава города Дмитрий Карасев

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В рамках презентации основных результатов в области устойчивого развития компании «Норникель» за 2022 год глава города Норильска Дмитрий Владимирович Карасев рассказал о совместной работе компании «Норникель» и администрации города.

Он отметил, что город меняется в лучшую сторону, он становится более привлекательным для туристов. Так, на территории города количество туристов выросло - за год их стало более 10 тыс. Город добился таких показателей благодаря совместной работе с Агентством развития Норильска по развитию туристического направления и иных сфер деятельности города. В частности, сейчас в Норильске идет строительство нового туристического кластера «Арктический».

Дмитрий Карасев подчеркнул, что «развивая экологический туризм, компания открыта и для развития промышленного туризма, позволяя туристам посещать свои туристические площадки, производство, знакомить их с совершенно новыми современными технологиями».

Кроме того, компания участвует в реализации других социальных проектов, таких как проектирование на территории города Норильска Арктического музея современного искусства, строительство новой ледовой арены, бассейна, объектов так востребованных на территории Норильска.

По словам главы города, вклад компании в образование также делает город более привлекательным для молодежи. Строительство нового современного инновационного лицея имени В. И. Долгих, который будет в связке работать с Заполярным государственным университетом, обеспечит новый уровень образования в Норильске. Компания «Норникель» также взяла на себя обязательства по построению нового кампуса для учителей и студентов в городе.



Виктория Кири для Rough&Polished





