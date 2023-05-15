Эксклюзив
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
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Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
15 мая 2023
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
Норильск меняется в лучшую сторону - глава города Дмитрий Карасев
Он отметил, что город меняется в лучшую сторону, он становится более привлекательным для туристов. Так, на территории города количество туристов выросло - за год их стало более 10 тыс. Город добился таких показателей благодаря совместной работе с Агентством развития Норильска по развитию туристического направления и иных сфер деятельности города. В частности, сейчас в Норильске идет строительство нового туристического кластера «Арктический».
Дмитрий Карасев подчеркнул, что «развивая экологический туризм, компания открыта и для развития промышленного туризма, позволяя туристам посещать свои туристические площадки, производство, знакомить их с совершенно новыми современными технологиями».
Кроме того, компания участвует в реализации других социальных проектов, таких как проектирование на территории города Норильска Арктического музея современного искусства, строительство новой ледовой арены, бассейна, объектов так востребованных на территории Норильска.
По словам главы города, вклад компании в образование также делает город более привлекательным для молодежи. Строительство нового современного инновационного лицея имени В. И. Долгих, который будет в связке работать с Заполярным государственным университетом, обеспечит новый уровень образования в Норильске. Компания «Норникель» также взяла на себя обязательства по построению нового кампуса для учителей и студентов в городе.
Виктория Кири для Rough&Polished