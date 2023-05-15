"Норникель" подтверждает приоритет движения по повестке устойчивого развития

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23 мая менеджмент «Норникеля» в ходе состоявшей презентации представил основные результаты в области устойчивого развития за 2022 год, которые были прокомментированы представителями регионов присутствия компании, а также научного и экспертного сообщества.

Вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Сергеевич Жуков, отметив, что компания в настоящее время живет в новых геополитических условиях, продвижение по стратегии устойчивого развития является вдвойне сложным. "Помимо традиционных для себя вызовов, связанных с волатильностью нашей корзины металлов и волатильностью обменных курсов, возник ряд новых серьезных вызовов. Это связано с нашей сбытовой деятельностью и логистикой", - сказал он.

Рассказывая об инвестиционной программе "Норникеля", Жуков сообщил, что за предыдущую семилетку средние капитальные вложения компании с 2012 по 2020 год составляли порядка 1,7 млрд долларов в год, а в 2022 году эта сумма была более чем удвоена до 4,3 млрд долларов, а на этот год ставится цель инвестировать порядка 4,7 млрд долларов, что для компании является рекордным уровнем капитальных вложений.

Так совпало, что на фоне вот этих внешних вызовов, продолжал он, мы при этом проходим пик нашей инвестиционной программы, и одним из ключевых элементов этой инвестиционной программы является наш флагманский экологический проект.

"С точки зрения операционной, в прошлом году мы выполнили все наши обещания. Производство всех металлов было в соответствии с планом. На этот год мы ставим задачу в принципе тоже достичь наших планов. Небольшое снижение производства, которое планируется в никеле, связано с ремонтом одной из наших печей, который мы давно запланировали. В принципе мы планируем поддерживать, несмотря на все эти сложные новые обстоятельства, производство металлов на высоком неизменном уровне", - заявил Жуков, отметив, что за последний год с небольшим компания переориентировала свои продажи на азиатские рынки, крупнейшим потребителем на которых является Китай, и что все затраты на цели устойчивого развития в прошлом году существенно выросли.

"Все это говорит о том, что, несмотря на давление, которое испытывает наша финансовая модель, мы, с одной стороны, ставим себе и подтверждаем приоритет сохранения устойчивости, но и вместе с этим мы подтверждаем наш приоритет в том, что мы продолжаем двигаться по повестке устойчивого развития, которая, как вы сами видите по этим цифрам, очень недешевое удовольствие".



Владимир Малахов, Rough&Polished





